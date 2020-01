Turquía empieza a desplegar tropas en Libia

Entretanto, en el tablero bélico en Libia cada vez hay más fuerzas i mplicadas. El gobierno no reconocido del general Hafter, asentado en la ciudad oriental de Tobruk, cuenta con el apoyo aéreo de Emiratos Árabes Unidos, así como el respaldo de Arabia Saudí, Rusia y Francia . Mientras tanto, el gobierno de El Sarraj, reconocido por la ONU, tiene el apoyo de Catar y Turquía .

Turquía se implica en este conflicto, según los analistas, no con la intención de derrotar al general Hafter, sino para evitar que caiga el gobierno de El Sarraj, forzando de este modo un alto el fuego y negociaciones políticas.

Presidential Press Service via AP, Pool

