El derecho al aborto fue legalizado en Grecia en 1986 y puede ser solicitado en las instalaciones públicas para todos los embarazos que no superen las 12 semanas. En caso de violación o incesto, este límite se amplía hasta las 19 semanas, y se extiende hasta las 24 semanas en caso de malformaciones del feto.

En un post de los medios sociales, el portavoz de Syriza, Alexis Charitsis, escribió que "el derecho de las mujeres al aborto fue aprobado hace muchos años y no es negociable. Por lo tanto, no debemos permitir campañas de desinformación". Activistas del partido del exprimer ministro Tsipras cubrieron las vallas publicitarias.

"La publicidad en espacios públicos no deben dividir la opinión pública y ciertamente no deben ofender a las mujeres que han tenido que tomar una decisión tan difícil". Por esta razón, el Ministerio pidió a la administración de Stasy que explicara las razones de tal campaña y luego exigió su eliminación".

Otros políticos y ministros condenaron la iniciativa asegurando que el metro no es el lugar para "actividades de promoción que violan los derechos de los grupos sociales, especialmente los derechos de las mujeres". El Ministerio de Transporte anunció una investigación interna sobre el incidente.

La iniciativa publicitaria la promovió el grupo antiaborto y ultra-religioso Afiste Me na Ziso ("Déjame vivir"). Se planificó para que estuviese dos semanas en 17 estaciones de metro, pero tras la controversia generada, se retiró inmediatamente.

El Ministro Kostas Karamanlis escribió en una declaración que ni él, ni los miembros del gobierno, estaban al tanto de una campaña que "infringe los derechos innegables de las mujeres". En particular, dice, la aprobación del contenido de la publicidad "es responsabilidad de la empresa de transporte local, Stasy, una tarea que debe llevarse a cabo con responsabilidad y conciencia social".

