Espectacular erupción volcánica en las islas Galápagos

El magma deslizándose por las laderas del volcán La Cumbre enciende la noche en las islas Galápagos.

Este volcán, uno de los más activos del archipiélago ecuatoriano, entró en erupción el domingo, dejando imágenes impresionantes de flujos de lava roja descendiendo hacia el mar.

La erupción no supone un riesgo para la población, pues la isla de Fernandina, donde se encuentra el volcán, está deshabitada. No obstante, este lugar tiene un enorme valor ecológico, pues alberga especies únicas como iguanas terrestres y marinas, pingüinos y cormoranes no voladores.