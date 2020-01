La nueva Comisión Europea se ha marcado un objetivo ambicioso: que todos los Estados miembros tengan un salario mínimo.

El camino será largo y topará con resistencias, pero el primer paso ya está dado: ha lanzado una consulta en la que participarán sindicatos y patronal.

Bruselas no quiere fijar un salario mínimo idéntico para todos. Su idea es más bien que cada Estado calcule su propia cifra en función del salario medio del país.

Se lo contamos en nuestro programa "The Brief from Brussels".