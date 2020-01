Sin embargo no han dejado de lado el trabajo. "La vida ha sido más ajetreada de lo habitual porque a lo largo de estas últimas semanas hemos estado preparando el lanzamiento de Dragon 19, el vehículo Space X que devuelve a la tierra todas las muestras que se han estado acumulando aquí en la estación espacial durante estos últimos meses" , ha añadido Parmitano.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.