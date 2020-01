Seis turistas deportados por vandalismo en el Machu Picchu

Deportados por vandalismo en el Machu Picchu. Seis turistas han sido expulsados de Perú y no podrán regresar a ese país durante 15 años.

Euronews ya no es accesible en Internet Explorer. Microsoft no actualiza este navegador y no admite las últimas mejoras técnicas. Le recomendamos que utilice otro navegador, como Edge, Safari, Google Chrome o Mozilla Firefox.