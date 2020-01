"Los niños, cuando están de vacaciones, no pueden salir a la calle, al parque. No se les ve en ningún lado. Se ven obligados a pasar las vacaciones en la casa, encerrados ", dice una mujer de la ciudad bosnio herzegovina de Tuzla.

