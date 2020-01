El presidente ha asegurado que no considera a ningún miembro del Gobierno "deshonesto" o "incompetente", pero ha solicitado a Honcharuk que reemplace a algunos de los ministros, prepare un informe sobre la gestión del Gobierno antes del 4 de febrero y que lo presente ante el Parlamento. Honcharuk ha prometido cumplir en breve con las tareas asignadas .

Ukrainian Presidential Press Office via AP

