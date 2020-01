Extinction Rebellion paraliza el Salón del automóvil de Bruselas. El famoso movimiento internacional de alerta contra el cambio climático protagonizó este sábado un sorprendente e inesperado acto de protesta. Encadenados a los coches, rociando estos con sangre falsa y a base de pintadas y gritos, los activistas denunciaron el papel protagonista de la industria automovilística en la actual crisis climática.Los manifestantes no dudaron en tachar de "hipócrita" al "Salón de la mentira".

