Hafter cierra el grifo del petróleo en Libia

Merkel, le pide al príncipe heredero de Abu Dabi el fin de la injerencia extranjera en Libia

Este domingo la Conferencia de Berlín sobre Libia intentará que las dos partes enfrentadas en Libia acaben la guerra interna.

Difícil tarea cuando horas antes del comienzo de la conferencia, fuerzas bajo el mando del general Jalifa Hafter, rebelde al gobierno de Trípoli desde su feudo de Tobruk, cerca de la frontera de Egipto, bloquearon la producción de petróleo en el golfo de Sirte, el corazón de la industria petrolera libia.

Hafter, que recibe el apoyo económico y militar de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Rusia, y el respaldo político de Francia y Estados Unidos, tutela el Parlamento elegido en 2014 instalado en la ciudad de Tobrouk y el gobierno no reconocido en la vecina Al Bayda.

Ghassan Salamé, enviado especial de la ONU explicó a Euronews: "No soy lo suficientemente pesimista como para decir que Berlín no servirá para nada inútil, pero no soy lo suficientemente ingenuo como para decir que será el final de las divisiones internacionales. Pero si podemos aliviar, reducir, calmar, atenuar las divisiones especialmente las regionales pero también las internacionales que hemos visto últimamente, eso estaría muy bien".

El frágil alto el fuego acordado la semana pasada tras la mediación de Rusia y Turquía supone la primera pausa tras más de ocho meses de duros combates.

Erdogan ha enviado tropas de apoyo a Trípoli tras un controvertido acuerdo de reparto energético en aguas del mar Egeo.

El conflicto se recrudeció desde abril, fecha desde la que han muerto más 1.500 personas -300 de ellas civiles. Hay unos 15.000 heridos y alrededor de 140.000 libios se han visto obligadas a abandonar sus hogares y a convertirse en refugiados internos en la peor crisis desde el asesinato de Gadafi.