Marcha de las mujeres contra Trump

La primera Marcha de Mujeres se celebró el 21 de enero de 2017, al día siguiente de que Donald Trump fuera investido presidente. Surgió por el impulso de un grupo de jóvenes que no podía creer que un candidato acusado de abuso sexual por varias mujeres hubiera ganado las elecciones.

