El Partido Popular Europeo se resiste a expulsar al primer ministro húngaro Orbán

Expulsar o no expulsar a Fidesz, el partido del primer ministro húngaro Viktor Orbán.

Este es el dilema que no logra resolver el Partido Popular Europeo que sigue dividido, a pesar de que las voces críticas se multiplican.

Tras reunirse en asamblea, han optado por prolongar su suspensión.

"Fidesz seguirá siendo un miembro del Partido Popular, pero suspendido, lo que significa que no puede participar en las reuniones del partido, que no tiene derecho a voto y que no puede aspirar a cargos de responsabilidad", explica Siegfried Muresan, eurodiputado rumano del grupo Popular.

El partido de Orbán fue suspendido el año pasado por sus ataques al Estado de Derecho en Hungría. Pero hay quien se impacienta y pide su expulsión.

"Creo que debemos abordar este problema lo antes posible y no esperar demasiado porque no es bueno para Fidesz, no es bueno para el PPE y no es bueno para mi partido. Porque mientras debatimos, él sigue adelante y me temo que al final todos lo lamentaremos", afirma el eurodiputado belga Kris Peeters.

Al término del encuentro han anunciado la celebración de un congreso en el transcurso de este año.

Y mientras, Orbán podría estar buscando alternativas. Y una de ellas podría encontrarla en su encuentro con el líder populista italiano Matteo Salvini.