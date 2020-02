El Brexit se ha materializado y el Reino Unido ha dejado la Unión Europea, por lo que ahora comienzan las negociaciones sobre cómo debe ser esa futura relación, especialmente con una ciudad como Londres, que votó en gran medida por permanecer. Mi invitado esta semana en The Global Conversation es el alcalde de Londres, Sadiq Khan.

Se encuentra en Bruselas hablando con muchos políticos de la llamada "ciudadanía asociada" de la UE, porque desde que Reino Unido se ha ido, los británicos que viven en países comunitarios ya no son ciudadanos de la UE. ¿En qué consiste esa forma de ciudadanía?

Sadiq Khan: "Quizá muchos de sus espectadores no lo sepan, pero hay millones de londinenses y de otras partes, muy desconsolados por haber dejado la Unión Europea. Para finales de año, dejaremos el mercado único y, por lo tanto, perderemos la libre circulación dentro de la UE.

Existe un concepto, que se remonta al Tratado de Maastricht, que consiste en una ciudadanía de la UE. Uno de los temas que he comentado a los políticos aquí en Bruselas es que aunque hemos dejado la UE, y dejaremos el mercado único a final de año, es posible para aquellos que quieran seguir conectados a la Unión Europea, poseer una forma de "ciudadanía asociada". Eso significa que, sí, acepto que no tendremos los mismos privilegios que teníamos al ser miembros porque no estaremos en el mercado único. No tendremos libertad de personas, de bienes, de servicios y de capital. Pero lo que sí podremos tener es una relación entre aquellos que sí queremos seguir siendo de la UE a través de la llamada "ciudadanía asociada". Y así podríamos, por ejemplo, circular libremente alrededor de Europa. Estudiar en Europa, trabajar e incluso disfrutar de sus beneficios".

Hay quienes dicen que esto es un engaño, que no va a funcionar, que habría que cambiar los tratados y eso no va a ocurrir. Un político europeo dijo que la propuesta no es seria, que es un sueño imposible.

Sadiq Khan: "La idea es convencer a todo el mundo, no solo al gobierno británico. Ayer escribí a Boris Johnson para decirle que cuando empiece en marzo las negociaciones, trate el tema de la "ciudadanía asociada". Acepto que abandonaremos el mercado único. Acepto que mi Gobierno no quiera la libre circulación de personas. Acepto que haya desafíos en cuanto a la reciprocidad. Pero también quisiera hablar con los políticos europeos para explicarles que muchos de nosotros hemos intentado sin éxito entablar una relación con Irlanda, con Italia o con Polonia para guardar nuestro pasaporte europeo y no hemos sido capaces. Y por eso queremos saber si hay otra forma de mantener el contacto".

Miremos a largo plazo en relación al Brexit. Siendo realistas, viendo dónde está la opinión pública ahora, y el hecho de que Gran Bretaña se ha ido y esa relación pueda tardar años en resolverse, ¿se da cuenta de que Reino Unido probablemente no volverá a unirse a la UE, durante al menos una generación?

Sadiq Khan: "No creo que a corto y medio plazo haya posibilidad de volver a la Unión Europea. Por eso les digo a mis amigos que votaron para irse, y eso incluye al gobierno, que tenemos que trabajar juntos para que Brexit sea un éxito. Añado que no creo que tenga tanto éxito como ser miembro de la UE. A largo plazo, ¿quién sabe? Mira, soy de la generación que creció viendo a nuestros vecinos europeos como nuestros amigos, como nuestros aliados, miembros de nuestra familia.

La generación de mis padres creció mirando a nuestros vecinos europeos con sospecha. Lo que no quiero es que mis hijos crezcan volviendo a aquel tiempo en el que mirábamos a los franceses o a los alemanes con recelo. Quiero que para nuestros hijos sean amigos e incluso familia. En el futuro, quizá podamos discutir si volver o no, pero está claro que ahora mismo hemos abandonado la UE".

Cuando fue elegido, hace casi cuatro años, se convirtió en el primer alcalde musulmán de una ciudad grande. Desde entonces ha habido grandes avances en ciertas partes de Europa en lo que se refiere a la diversidad étnica y religiosa. Pero no en las instituciones de la UE. Si nos fijamos en el Parlamento Europeo, las diputados europeos negros representan menos del 3%, algo que ha empeorado aún más desde que el Reino Unido ha abandonado la Unión. En la Comisión Europea todos son blancos. ¿Cree que la UE no está tan preocupada por la diversidad, como si lo está por ejemplo el Reino Unido?

Sadiq Khan: "Si echas un vistazo a Europa, y no solo a mi país, verás que muchos europeos están muy desconectados de las instituciones, su estructura y quienes la forman. Y un ejemplo de ello es que la UE no se parece a nosotros. Soy europeo y hay personas que se parecen a mí en Francia, España, Italia, Alemania. Somos un continente muy diverso en cuanto a etnias, a religión, a orientación sexual, a discapacidades y no estoy seguro de si la UE y aquellos que ostentan cargos de poder e influencia reflejan con exactitud la sociedad de 2020 en la que vivimos. Lo que hay que tener en cuenta es que, a menos que se adapte y evolucione para mantenerse al día con el ritmo de los cambios en Europa, estará aún más alejado de las personas cuya confianza necesita para sobrevivir"

Si me lo permite, es justo decir que discrepa en varios asuntos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Sadiq Khan: "El Presidente de ahora.

Exacto, el de ahora, que si gana en noviembre estará otros cuatro años. Y usted también puede ganar en su carrera a la alcaldía a finales de este año. ¿Lamenta que tengan una la relación tan mala?

Sadiq Khan: "Soy consciente de que el Reino Unido y Estados Unidos tienen una relación especial. Especial porque las expectativas que tenemos el uno del otro son diferentes a las que tenemos con otros países. Es como con tu mejor amigo, esperas más de él que de de los demás. La idea de tener una relación especial se basa en poder estar a su lado en tiempos de adversidad, hombro a hombro, pero también en poder decirles cuándo no tienen razón. Cuando miro alrededor del mundo y veo la ascensión de los movimientos populistas, y cómo algunos líderes intenan dividir a las personas en vez de unirlas, debes llamarles al orden. No estoy de acuerdo con la opinión de Donald Trump sobre las personas gais, o mexicanas, o musulmanas o sobre las mujeres... Y si no estoy de acuerdo, no tengo miedo de decírselo".

Pero me refiero a que si ambos son reelegidos, y el Reino Unido y la UE se plantean firmar un tratado comercial con los Estados Unidos y éste no pone oposición , ¿no sería mejor que se llevaran bien?

Sadiq Khan: "Le he dicho a Donald Trump que me encantaría llevarlo por Londres para presentarle a mujeres con plenos derechos, a musulmanes orgullosos de vivir en Europa, presentarle a los miembros de la comunidad LGTBIQ+ que creo que deberían ser tratados de la misma manera que los demás. Me encantaría llevarlo por Londres y enseñarle las mezquitas y sinagogas para explicarle que es posible ser musulmán y británico y sentir orgullo de ser occidental y creer en la fe islámica".

Muy bien, y ahora nuestra ronda de preguntas. Solo puede elegir una respuesta, nada de dar rodeos. ¿Donald Trump o Vladimir Putin?

Sadiq Khan: "Siguiente".

Sólo puede pasar una pregunta. ¿Pasaportes europeos o pasaportes británicos?

Sadiq Khan: "Europeos siempre".

¿Merkel o Macron?

Sadiq Khan: "Oh muy buena, he conocido a Macron, pero no a Merkel, y creo que es un muy buen tipo y progresista. Orgulloso de ser europeo y me impresionó mucho cuando lo conocí".

Macron entonces. ¿Patatas o gofres?

Sadiq Khan: "Prefiero patatas".