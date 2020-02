¿Acabará el Brexit con Erasmus Plus?

¿Qué pasará con el programa Erasmus tras el Brexit?: una de las preocupaciones en torno a la salida del Reino Unido de la Unión Europea es la continuidad de Erasmus plus. A principios de enero los diputados británicos rechazaron una enmienda para obligar al Gobierno a negociar la permanencia completa en esas becas. Más de 450.000 alumnos extranjeros estudian actualmente sus carreras o posgrados en universidades de Reino Unido y cerca de 18.000 británicos estudian en países europeos con Erasmus Plus.

Blanche Holb es francesa y estudia en Oxford: "Acceder a una Universidad como Oxford no es fácil. No puedo permitirme el lujo de venir y pagar miles de libras, me resulta sencillamente imposible. Con Erasmus, sólo pago las tasas universitarias francesas".

Aunque en la web oficial del programa educativo se indica que el Reino Unido continuará participando en las actuales becas, pero estudiantes y profesores no ocultan su preocupación. Elsa Baroghel, franco-británica, es profesora de idiomas. Da clases en Oxford desde hace 10 años: "Quiero ser positiva pero no estamos tranquilos. Se les dice a los estudiantes que estén tranquilos, que por ahora les interesa a todos mantener estos vínculos. Pero en realidad, la gente está muy preocupada".

Estudiantes no comunitarios

Londres recuerda que no todos los países que participan en Erasmus plus son miembros de la UE, como es el caso de Islandia, Noruega, Serbia y Turquía. Pero las negociaciones se tienen que producir antes de que se establezcan los detalles del próximo ciclo en 2021, y muchos temen que no se llegue a tiempo. Vivienne Stern, directora de la organización Universities UK International, recalca los aspectos positivos de este tipo de programas: "Tenemos datos que prueban que a los estudiantes que han estado en el extranjero después les va mejor académicamente. Y también en lo que se refiere al empleo. Tienden a ganar más, es menos probable que estén desempleados y más probable que tengan un trabajo de alto nivel". En el mismo sentido, la directora de Erasmus en Reino Unido, ha asegurado que el programa «ha brindado beneficios significativos al país que no desea que se pierdan después del Brexit.

En las instituciones europeas tampoco hay acuerdo en cuanto al dinero del presupuesto que se debe destinar al programa Erasmus+ en el periodo de 2021 a 2027. El Parlamento considera que la cantidad debe ser de 41.907 millones de euros. El Consejo, en el que están los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 reduce la cantidad a casi la mitad, exactamente 21.208 millones de euros. El presupuesto del periodo anterior fue de 14.774 millones de euros.