Un año más, 4.282 fotógrafos de 125 países aspiran a convertirse en los ganadores del World Press Photo of The Year, el concurso de fotografía más conocido del mundo. En su edición número 63, el jurado ha tenido que decidirse entre las más de 73.996 imágenes que compiten en las distintas categorías.

Te mostramos las seis fotografías finalistas que optan al premio principal: World Press Photo of the Year. El ganador, al que otorgarán 10.000 euros como premio, se seleccionará el próximo 16 de abril.

Un familiar de una víctima del accidente del vuelo Ethiopian Airlines llora en el lugar del accidente

Un familiar llora a una víctima del accidente ET 302 Mulugeta Ayene para Associated Press Mulugeta Ayene

Un familiar llora la pérdida arrojando tierra sobre su cara en el lugar del accidente del vuelo ET302 de Ethiopian Airlines el 14 de marzo de 2019. El accidente ocurrió el 10 de marzo, minutos después de despegar del aeropuerto de Addis Abeba. Las 157 personas a bordo del avión Boeing 737 MAX murieron.

La fotografía titulada "Relative Mourns Flight ET 302 Crash Victim" ('Un familiar llora a una víctima del accidente ET 302' en español), fue capturada por Mulugeta Ayene.

Choque con la policía durante una manifestación antigubernamental

Choque con la policía durante una manifestación antigubernamental Farouk Batiche para Deutsche Presse-Agentur Farouk Batiche

Estudiantes se enfrentan a la policía antidisturbios durante una manifestación antigubernamental en Argel, Argelia, el 21 de mayo de 2019. Las protestas estaban sacudiendo el país desde febrero, ya que los activistas derrocaron primero al presidente, Abdelaziz Bouteflika, y después siguieron manifestándose contra el gobierno provisional respaldado por los militares.

Las protestas continuaron hasta el año 2020, sin que se consiguiera una solución satisfactoria.

La imagen nominada se llama "Clash with the Police During an Anti-Government Demonstration" ('Choque con la policía durante una manifestación antigubernamental' en español) y fue tomada por Farouk Batiche.

El joven que recita un poema durante las violentas protestas de Sudán

Una Voz Firme, Jartum, Sudán Yasuyoshi Chiba para Agence France-Presse

Sudán fue uno de los países en ser sacudido por intensas y largas protestas en las que la población exigía poner fin a la dictadura de 30 años de al-Bashir. Tras un golpe militar, los enfrentamientos y la violencia fueron escalando. Las fuerzas del gobierno abrieron fuego contra civiles desarmados, lo que acabó con la vida de decenas de personas.

Esta fotografía, llamada "Straight Voice" ('Una Voz Firme' en español) fue tomada por Yasuyoshi Chiba y muestra a un joven que recita un poema durante una protesta por un régimen civil durante un apagón en Jartum, Sudán, el 19 de junio de 2019.

La joven armenia que despierta del síndrome de resignación

El Despertar Polonia, para el Duży Format, Gazeta Wyborcza

El síndrome de la resignación se extiende entre niños traumatizados en el proceso de asilo. Esta condición induce a las personas en un estado catatónico en el que se vuelven pasivas, inmóviles y dejan de hablar y de sentir. Parece ser más común en los niños romaníes y yazidíes y en los de los Balcanes.

En esta imagen, llamada "Awakening" ('El Despertar' en español) se observa a una niña armenia de 15 años, que recientemente se había despertado de este estado provocado por el síndrome. Ahí se encuentra sentada en una silla de ruedas entre sus dos padres, en un centro de acogida de refugiados en Podkowa Leśna, Polonia.

La visita a un combatiente kurdo con graves quemaduras en un hospital en Siria

Un combatiente kurdo herido recibe una visita en el hospital Ivor Prickett, Irlanda, para el New York Times

Ahmed Ibrahim tiene 18 años y es miembro de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS). La fotografía, tomada por Ivor Prickett y titulada "Injured Kurdish Fighter Receives Hospital Visit" ('Combatiente kurdo herido recibe una visita en el hospital' en español), captura el momento en el que recibe la visita de su novia en un hospital de Al-Hasakah, en Siria, el 20 de octubre de 2019, después de ser internado con graves quemaduras en el cuerpo. Al principio ella se había mostrado reacia a entrar en la habitación, horrorizada por sus heridas, pero una enfermera logró convencerla para que ingresara, le tomara la mano y mantuviera una breve conversación.

Las FDS fueron fundamentales en la derrota del Estado islámico en Siria antes de que Donald Trump ordenara la retirada de las tropas estadounidenses del norte, lo que permitió a Turquía atacar a sus rivales kurdos e intentar arrebatarles el control del territorio.

La escenificación de la guerra

Nada Personal - La puerta de atrás de la guerra WarNikita Teryoshin - Rusia

Esta fotografía, llamada "Nothing Personal: The Back Office of War" ('Nada personal: la puerta de atrás de la guerra' en español) fue capturada en la Exposición y Conferencia Internacional de Defensa (IDEX) en Abu Dabi el 18 de febrero y muestra a un hombre de negocios guardando un lanzagranadas antitanque.

IDEX es la mayor exposición y conferencia de defensa en el Medio Oriente y una de las ferias de más grandes del mundo. No hay datos oficiales sobre el número de asistentes.

