El paro juvenil podría agravarse con la pandemia, según la Organización Internacional del Trabajo

Los jóvenes que desean ingresar en el mercado laboral van a sufrir especialmente a causa de la crisis generada por la pandemia. Un dato que confirma la Organización Internacional del Trabajo y que muchos licenciados están sufriendo en sus propias carnes.

"En este momento lo normal es recibir respuestas negativas, o sencillamente te dicen que no hay vacantes. Así que no hay donde postular", explica Elise Lauriot-Prévos, una joven de 22 años que terminó un máster en Derechos Humanos y ha enviado cincuenta solicitudes de empleo. "Y llegados a este punto me pregunto dónde puedo trabajar. Ni tan siquiera puedo buscar algo temporal a la espera de que se despeje mi ámbito profesional. No puedo cuidar niños, como cuando estudiaba, para poder ganar dinero."

Antes de la pandemia, en la Unión Europea, el promedio de paro juvenil era del 15%. Y en algunos países del sur, como España, superaba el 30%.

Los expertos aconsejan aprovechar este periodo para formarse y adquirir nuevas habilidades. "No hay que cometer el error de tomarse un año para desatender los estudios o para disfrutar de un periodo de vacaciones. Es el momento de invertir y adquirir conocimientos útiles para después ser más fuertes en el mercado laboral, cuando, tal vez dentro de un año, la situación mejore", recomienda Jan Denys, de la compañía Randstad.

A lo largo de los últimos 7 años, la Unión Europea ha invertido 9 mil millones de euros en la Garantía de Empleo Juvenil, que ha ayudado a más de 2 millones de jóvenes a conseguir un trabajo.

Poner más dinero en este fondo, en el marco de los presupuestos europeos para el periodo 2021-2027, es necesario, según la vicepresidenta de la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo, pero no de cualquier modo.

"No debería ser sólo para trabajos temporales, porque demasiada flexibilidad crea precariedad y hace que las personas sigan posponiendo otros planes de vida. El presupuesto debe reforzarse para crear trabajo de calidad", afirma Sandra Pereira, eurodiputada portuguesa del grupo Izquierda Unitaria. "Además, defendemos que las empresas que no respetan los derechos de los trabajadores no deberían tener acceso a los fondos de la UE "

Programas europeos como Erasmus Plus, para jóvenes investigadores, y el del Cuerpo Europeo de Solidaridad, para trabajo social, también podrían verse afectados por las restricciones en los viajes y las reglas de distanciamiento social.