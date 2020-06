Solidaridad en el mundo del cine con el festival 'We Are One'

No hay 'alfombra roja' este año. La pandemia de coronavirus ha condenado al cine al ostracismo. Multitud de eventos en todo el mundo, como ha ocurrido con el prestigioso Festival de Cannes, han sido cancelados. El icónico paseo de la ciudad francesa no resgistra el bullicio al que estamos acostumbrados por estas fechas. Las vallas publicitarias no anuncian películas, como deberían, en este caso, sino que contienen muestras de apoyo a los profesionales sanitarios. Pero los cinéfilos tienen ganas de volver a disfrutar de la 'gran pantalla' y piden alternativas. La iniciativa 'We Are One' trata de colmar sus deseos con una oferta notable.

Reúne a 21 de los festivales internacionales más destacados del mundo, entre ellos los de Venecia y Berlín, y una amplia selección de más de cien películas que se deberían haber proyectado en esos eventos. Accesible en la plataforma digital YouTube, 'We Are One' pretende paliar los efectos de un virus que obligó a cerrar los cines. En algunos países de Europa las salas de proyección vuelven a abrir, de nuevo, sus puertas al público. Pero lo hacen bajo estrictas medidas de seguridad. Todo forma parte de la llamada "nueva normalidad" que ha cambiado las reglas del juego y a la que, los aficionados al cine, tendrán que acostumbrarse.