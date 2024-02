El Oso de Oro de la Berlinale 2024 va para el documental 'Dahomey'

Por segundo año consecutivo gana el Oso de Oro de la Berlinale un documental que muestra la vuelta de tesoros saqueados en el siglo XIX por Francia en África.

La Berlinale de 2024 comenzó con una clara defensa de la libertad y la democracia con mensajes de actores, actrices y directores contra el extremismo de derechas y el racismo.

"La Berlinale tiene mucho, mucho espacio para el diálogo entre las personas y el arte. Pero no hay lugar para el odio. El odio no está en nuestra lista de invitados", declaró la codirectora del festival, Mariette Rissenbeek, durante la gala inaugural.

La secretaria de Estado de Cultura, Claudia Roth, también se pronunció contra el racismo y el odio. En cambio, "sí tienen asiento la belleza de la diversidad, el respeto y el valor, la alegría y la comprensión, la empatía y la humanidad".

Este año, 20 películas optaban al Oso de Oro de la 74ª edición de la Berlinale y ha sido 'Dahomey' de Mati Diop la que ha recibido la estatuilla.

Dahomey, nominado en la Berlinale 2024

Dahomey, un documental vuelve a alzarse con el Oso de Oro

Mati Diop es la directora de este documental que narra la vuelta de 26 tesoros reales del Reino de Dahomey, un antiguo reino africano que hoy día corresponde geográficamente a la república de Benin.

El saqueo tuvo lugar en 1892 por las tropas coloniales francesas y desde entonces han estado en París.

"Podemos olvidar el pasado, una carga desagradable que nos impide evolucionar, o podemos asumir la responsabilidad, usarlo para avanzar", declaró Diop al recibir el galardón.

"Como francosenegalesa, cineasta afrodescendiente, elegí estar con quienes se niegan a olvidar, con quienes rechazan la amnesia como método", agregó.

De hecho, el año pasado fue la producción francolibanesa 'Les Chenilles' la que se llevó el galardón, también en formato documental.

Lista completa de galardonados en la Berlinale 2024

Oso de Oro

'Dahomey' (Mati Diop)

Gran Premio del Jurado Oso de Plata

'A Traveler’s Needs' (Hong Sangsoo)

Oso de Plata Premio del Jurado

'El Imperio' (Bruno Dumont)

Oso de Plata al Mejor Director

'Pepe' (Nelson Carlos De Los Santos Arias)

Oso de Plata a la Mejor interpretación principal

'A Different Man' (Sebastian Stan)

Oso de Plata a la Mejor interpretación de reparto

'Small Things Like These' (Emily Watson)

Oso de Plata al Mejor guion

'Dying' (Matthias Glasner)

Oso de Plata por Contribución artística destacada (fotografía)

'The Devil’s Bath' (Martin Gschlacht)

Ganadoras de la sección Encounters

Mejor película

'Direct Action' (Guillaume Cailleau y Ben Russell)

Mejor director

'Cidade; Campo' (Juliana Rojas)

Premio especial del jurado

'El gran bostezo de la historia' (Aliyar Rasti) y 'Debe caer algo de lluvia' (Qiu Yang)

Ganadoras de documental

Mejor Documental

'No Other Land' (Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham y Rachel Szor)

Mención especial documental

'Direct Action' (Guillaume Cailleau y Ben Russell)

Cortos ganadores de la sección Berlinale Shorts

Oso de Oro

'An Odd Turn' (Francisco Lezama)

Oso de Plata

'Remains of the Hot Day' – Wenqian Zhang

Mención especial

'That’s All From Me' Eva Könnemann

Gran Premio del Jurado Internacional

'Reinas' - Klaudia Reynicke

Mención Especial

'Raíz' - Franco García