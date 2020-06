La crisis del coronavirus ha causado estragos a nivel mundial. Han surgido nuevas amenazas. El equilibrio político del mundo se ha inclinado más hacia el este. Entonces, ¿la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sigue siendo relevante en medio de este orden mundial en plena transformación? Nuestro periodista Darren McCaffrey conversó con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

Pregunta: el presidente Donald Trump dijo que va a retirar nueve mil tropas estadounidenses de Alemania. Esto fue revelado por The Wall Street Journal a principios de mes. ¿Cómo tomó la noticia?

Stoltenberg:"este fue un tema que discutí con el presidente Trump cuando tuvimos una llamada telefónica la semana pasada. Y en esa llamada, dije muy claramente que la presencia de América del Norte, tanto de las tropas estadounidenses, como de las canadienses en Europa, es importante para todos nosotros, para Europa, pero también para su región. Y por lo tanto, lo que me complace es que hemos visto en los últimos años una mayor presencia de EE.UU. en Europa con más tropas en Polonia, liderando un grupo de acción con mayor presencia en los países bálticos, la región del Mar Negro y también en otros lugares".

Pregunta: ¿pero no suena bastante sorprendente que usted, como Secretario General de la OTAN, se entere por la prensa de estos drásticos recortes en el número de tropas en Alemania, en lugar de que se le informe de antemano o se le consulte al respecto? Puede ser bastante ofensivo en algunos aspectos, ¿no?

Stoltenberg:"la cuestión de la presencia de Estados Unidos en Europa es un tema que hemos discutido durante un largo período de tiempo dentro de la OTAN y, en particular, en mi diálogo con el país, en calidad de aliado. Lo que Estados Unidos ha dejado claro ahora es que no se ha tomado ninguna decisión final sobre cómo y cuándo se llevará a cabo esta intención".

Pregunta: pero no cree que este movimiento no envía el mejor mensaje sobre la alianza entre países miembros? Casi parece que el presidente de Estados Unidos lleva una campaña en curso contra la OTAN. ¿No cree usted que la presidencia de Trump ha dañado la reputación de la OTAN y sus alianzas?

Stoltenberg:"mi mensaje también se trata de que la presencia de los EE.UU. en Europa no es sólo para proteger a Europa, sino también para proyectar el poder de Estados Unidos más allá de Europa. Sabemos que muchas de las operaciones de los estadounidenses en Irak, en Afganistán, en África, salen de bases, bases de Estados Unidos en Europa. El Comando de África de los Estados Unidos no está en África. Está en Stuttgart, en Alemania. Así que reitero: tenemos que tener una conversación sobre esto en la OTAN y lo que me importa es que mantengamos una presencia significativa de América del Norte en Europa porque eso es importante tanto para Europa como para América del Norte".

Pregunta: dejando de lado el tema de Estados Unidos por un momento, quiero profundizar sobre la amenaza del cambio del orden mundial. Por supuesto, la OTAN fue fundada, entre muchas cosas, para mantener a la URSS bajo control. ¿No cree que China representa una mayor amenaza militar, pero sobretodo una gran amenaza para el orden mundial occidental que Rusia?

Stoltenberg:"el ascenso de China está cambiando fundamentalmente el equilibrio del poder mundial. China tendrá pronto la mayor economía del mundo, y ya tiene el segundo mayor presupuesto de defensa, además de estar invirtiendo fuertemente en nuevas capacidades militares de largo alcance, misiles que pueden alcanzar a todos los aliados de la OTAN en Europa, modernizando sus fuerzas nucleares. Y no se trata de que la OTAN se mueva hacia el Mar de la China Meridional, sino del hecho de que China se está acercando a nosotros con sistemas de armas que pueden alcanzarnos a todos con el aumento de su presencia en el ciberespacio, en el Ártico, en África, pero también invirtiendo fuertemente en infraestructura en Europa, y la OTAN tiene que responder a eso. Y, es extremadamente importante que América del Norte y Europa se mantengan unidas porque juntas somos la mitad del poder militar y económico del mundo. Así que, en todo caso, el auge de China hace que sea aún más importante mantener el vínculo entre América del Norte y Europa, el vínculo transatlántico".

Pregunta: ahora la pandemia del coronavirus, en muchos sentidos, Secretario General, ha causado enormes daños en términos de muertes y, de hecho, daños a las economías de todo el mundo. Esto de alguna manera sirve como recordatorio de que algo como el COVID-19, podría ser usado como un arma. Hemos oído hablar de la guerra biológica en el pasado.

Stoltenberg:"así que, en primer lugar, no tenemos indicios de que el coronavirus sea hecho por el hombre. Pero, por supuesto, la pandemia en sí misma es un recordatorio del peligro potencial relacionado con la guerra biológica y, a medida que invertimos más en la modernización de nuestras capacidades militares, también hemos invertido más en capacidades que puedan hacer frente a los ataques químicos y biológicos. Estamos haciendo más ejercicios y estamos intensificando los esfuerzos para hacer frente a este tipo de crisis o guerra".

Pregunta: y por último, ¿no debería ser este el momento en el que la OTAN se haga a un lado y la UE intervenga con su propio ejército, con su propia capacidad militar para hacer frente a estas amenazas?

Stoltenberg:celebro los esfuerzos de la UE en materia de defensa. Pero no pueden reemplazar a la OTAN. Debemos recordar que el 80% de los gastos de defensa de la OTAN proviene de aliados no comunitarios. Así que, sí, acogemos con satisfacción más esfuerzos de la UE en materia de defensa, pero también sabiendo que cerca del 60% de la población de la OTAN no vive en un país de la UE. Por supuesto, la UE no puede reemplazar a la OTAN, pero la OTAN y la UE pueden complementarse mutuamente. Y damos la bienvenida a más esfuerzos de la UE en materia de defensa.