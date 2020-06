Pierrette Herzberger-Fofana, la primera eurodiputada alemana de origen africano, recibió una gran ovación en el Parlamento Europeo con su discurso contra el racismo.

La eurodiputada dijo que intentó filmar a nueve policías en la estación de tren que acosaban a dos jóvenes negros cuando dice que la policía la detuvo agresivamente.

Pierrette, Herzberger-Fofana, eurodiputada alemana, Verdes:

"También tengo otras experiencias negativas, comienzan cuando digo que soy una eurodiputada alemana; siempre me hacen repetirlo tres veces. Me dicen "ah, en serio, ¿eres una eurodiputada alemana?" Digo "sí" y si me preguntas tres veces, lo repetiré tres veces. O como cuando fui a un restaurante y pregunté si era el restaurante para los diputados del Parlamento Europeo y esa persona en vez de contestar sí o no, me dijo "no tienes suficiente dinero para entrar aquí", ¡y ella qué sabrá"!

Herzberger-Fofana, que es copresidenta del intergrupo contra el racismo y por la diversidad del Parlamento Europeo, insiste en que Europa no debe cerrar los ojos ante el racismo ni la brutalidad policial, que no son solo problemas exclusivos de Estados Unidos.

Y propone una reforma de la Unión Europea (UE) sobre las prácticas policiales.

Pierrette Herzberger-Fofana, eurodiputada alemana, Verdes:

"En primer lugar, la UE debe reconocer que el racismo existe, un racismo estructural como dije, no debe negarse y obviamente debemos tomar medidas concretas porque el tiempo de los grandes discursos ha terminado. Estamos dispuestos a trabajar con la policía. No estamos apuntando con el dedo a la policía. Esa no es mi intención en absoluto. Simplemente queremos una fuerza policial en Europa que sea más humana".