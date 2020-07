Un día en la vida de Paris Jackson 'sin filtro'

Un día en la vida de Paris Jackson. Saber a qué se enfrenta la hija del archiconocido artista Michael Jackson es posible gracias a una serie documental titulada 'Unfiltered', Sin filtro. En la pantalla, hoy es posible asistir a la batalla diaria de una joven que lucha por encontrar su lugar en la sociedad. Es posible hacerse una idea de cómo es su vida tras la muerte de su padre, de cómo afronta su sexualidad y sus problemas con las drogas y del porqué de sus intentos de suicidio.

"Asumí, como en el caso de muchos niños ricos, de familias que gozan del éxito que, probablemente, ella tendría una determinada serie de características. Probablemente sería arrogante. Probablemente no tendría una determinada ética de trabajo. Pero me sorprendió y me emocionó que todo eso no fuera cierto. Es todo lo contrario", afirma Jeff Jenkins, director y productor ejecutivo de la serie documental.

La serie documental no trata ni de los famosos "The Jackson 5" ni de Michael Jackson. Trata de Paris Jackson, de su grupo de música, 'The Soundflowers', y de su romance con su compañero en el grupo, Gabriel Glenn.

"Mantuvo una acitud muy abierta en lo que respecta a los asuntos personales que están relacionados con los jóvenes de su generación. Sé que pretende ayudar y que quiere tener un impacto positivo en la sociedad. Ahora mismo se encuentra inmersa en ese viaje en el que trata de encontrar la mejor manera de ayudar", añade Jeff Jenkins.

La música de la joven de 22 años se puede escuchar en su nuevo trabajo, en el que se aprecia una inspiración ecléctica-folk. Ha sido producida con su compañero y pareja, Gabriel Glenn y fue lanzada almercado a finales del pasado mes de junio. La serie documental se emite en Facebook Watch todos los martes. El último capítulo podrá verse el próximo 4 de agosto.