A los fieles de Joe Biden o Donald Trump no les ha importado en absoluto que las convenciones presidenciales de este año hayan sido extraordinariamente tranquilas y sobrias. En Wisconsin, donde las críticas están de moda, los dirigentes del Partido Demócrata le dan a su convención "cinco estrellas":

"Me pareció genial", destaca Christine Sinicki del Partido Demócrata de Milwaukee. "A menos que seas parte de la convención, normalmente no puedes ver lo que pasa durante la jornada... pero esta vez fue transmitida online, asi que la gente pudo formar parte de ella.", apunta Sinicki.

Para los dirigentes del Partido Republicano de Wisconsin también su convención logra un gran "pulgar hacia arriba":

"Ha sido muy emocionante. Sé que hemos tenido algunos desafíos reales este año con la situación de Covid, pero los republicanos han hecho un buen trabajo al tener algunos miembros entre el público bien espaciados", señala Ken Brown del Partido Republicano del condado de Racine.

Las convenciones no convencieron

Pero los demás, para el votante de a pie de Wisconsin... Éste no salió tan convencido. Las convenciones no lograron que salieran más "decididos" a la hora de elegir a su candidato favorito. Sólo más "resignados", como este votante que apoya a Joe Biden a regañadientes:

"Siento que te dicen lo que quieres oír , en cualquier caso, no me creo nada de lo que las dos partes están diciendo", se queja Anna Baker, partidaria de Biden. O este otro votante que apoya resignado al Presidente Trump: "No me gusta la apuesta demócrata. No me gusta toda esa violencia que nunca tienen en cuenta. Y actúan como si todo estuviera en contra de Trump y que Trump no está haciendo su trabajo. El Coronavirus no llegó por él, sino por China".

Las audiencias hablan del poco interés

Las audiencias de televisión para la primera noche de la Convención Demócrata bajaron un 27 por ciento con respecto a la misma noche de apertura de la convención de hace cuatro años. Y los nuevos sondeos sugieren que Joe Biden no consiguió un gran repunte de nuevos apoyos tras la convención.

Mientras que los republicanos cayeron un 31 por ciento con respecto a la noche de estreno de hace cuatro años.

Los votantes aquí en el sureste de Wisconsin son muy conscientes del gran papel que jugarán en las elecciones de este año. La estrecha victoria de Donald Trump aquí en el condado de Racine en 2016, le ayudó a ser el primer candidato presidencial republicano en ganar en todo el estado desde 1984.

Misma incertidumbre que hace cuatro años

En este momento, las encuestas en Wisconsin muestran que Trump va a la zaga por hasta diez puntos... Tal como lo hizo hace cuatro años en ese momento. "Pregúntale a Hillary Clinton cómo le resultó eso" añade Ken Brown del Partido Republicano del Condado de Racine

"No podemos cometer el mismo error que cometimos durante cuatro años y darlo por sentado. Tenemos que asegurarnos de trabajar hasta el último minuto para cruzar la línea de meta", recuerda Christine Sinicki del Partido Demócrata de Milwaukee

Cualquiera de los candidatos puede cruzar esa línea de meta. Sin la ayuda de las grandes convenciones de antaño y con la amenaza del coronavirus es difícil adivinar hacia donde se inclinará la balanza en esta ocasión.