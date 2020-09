Doblete de Vanessa Kirby en la alfombra roja del Festival de Venecia. La actriz británica, famosa por interpretar a la princesa Margarita en la serie 'The Crown', ha presentado 'Pieces of a Woman', del director húngaro Kornél Mundruczó, y 'The World to Come', de la directora noruega Mona Fastvold. Ambas películas compiten en la sección oficial por el León de Oro.

En 'Pieces of a Woman', Kirby interpreta a una mujer devastada tras perder a su bebé en un parto en casa. La cinta muestra cómo su matrimonio queda hecho trizas tras la tragedia. Es la primera película en inglés del director húngaro.

'The World to Come' es un conmovedor retrato de lo que podría haber sido ser homosexual en la Nueva York rural de mediados del siglo XIX. En ella, Kirby interpreta a una mujer que inicia una relación amorosa con su vecina, interpretada por Katherine Waterston.

Ambas películas han sido elogiadas por la crítica y Kirby suena con fuerza para lograr el premio a la mejor actriz.

Contra la explotación infantil

'Khorshid' ('Los hijos del sol'), del director iraní Majid Majidi, también irrumpe con fuerza en las quinielas. El filme denuncia la explotación laboral infantil. Cuenta la historia de Ali, de 12 años, y sus tres amigos... Cómo trabajan y cometen pequeños delitos para mantener a sus familias.

18 películas compiten por el León de Oro

En total, 18 películas compiten por el León de Oro de la Mostra de Venecia, que cerrará el telón el próximo sábado.