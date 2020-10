Rusia ha declarado en busca y captura a la líder opositora bielorrusa Svetlana Tijanóvskaya, exiliada en Lituania, al incluirla en una base de datos interestatal. Una medida sobre la que la periodista Isabelle Kumar ha tenido oportunidad de hablar con Tijanóvskaya en en el marco del Forum GLOBSEC, en Bratislava. La enviada especial de Euronews se intereseba por su sentir al tener a un adversario como Rusia que pretende detenerla en sus esfuerzos por llevar la democracia a su país.

"La cuestión no está en Rusia. La cuestión está en Bielorrusia. Hablamos de Bielorrusia y tenemos que prestar atención a Bielorrusia y no a Rusia. Es responsabilidad nuestra resolver esta crisis política dentro de Bielorrusia. Y es una lástima que algunos países, que algunos líderes, no apoyen al pueblo bielorruso en la lucha por sus derechos. En la lucha de los bielorrusos por el derecho a resolver el asunto y a decidir el futuro de Bielorrusia, por sí mismos. Tenemos que lidiar con esto pero no debemos prestar mucha atención a esos factores", declaraba Svetlana Tijanóvskaya.

Bielorrusia ha abierto un caso penal contra el consejo coordinador opositor para el traspaso pacífico del poder por poner en peligro la seguridad nacional.

"Mi hija menor apenas tiene cinco años. Y no entiende que su padre esté en la cárcel. La situación con ella es complicada porque echa mucho de menos a su padre. Y todas las noches se preguntaba lo mismo: ¿cuándo vendrá mi padre? Lo echo mucho de menos, mucho. Yo tengo que explicarle que está en 'viaje de negocios'. Que lo siento y que vendrá muy, muy pronto. Y todas las noches es la misma historia. Mi hijo mayor entiende dónde está se encuentra su padre. No me hace muchas preguntas porque es lo suficientemente adulto para entender que es un asunto doloroso. Así que, en cierta manera, nos las arreglamos", señalaba la líder opositora bielorrusa.

Tijanóvskaya mantiene que es la ganadora de las pasadas presidenciales en Bielorrusia.