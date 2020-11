Alejandro Agag: "Hacemos una version verde de los deportes de motor"

Activista medioambiental de la noche a la mañana, Alejandro Agag dio un giro radical a la Fórmula 1.

Adicto confeso a la electrificación como fuente de energía sostenible ahora revoluciona el automovilismo. La primera sorpresa llegó en 2014 cuando lanzó la Fórmula E, una competición para monoplazas eléctricos. Es un innovador, un distorsionador de los medios en los que se desenvuelve.

No solamente fue un cambio deportivo lo que le puso frente al desafío del cambio climático sino también ante la igualdad de género.

- Isabel Kumar, Euronews: Usted ha pasado de la política, a la Fórmula 1 y ahora creo que podemos decir que es un activista medioambiental. No es una trayectoria habitual ¿no le parece?

- Alejandro Agag: Sí, sí, no conozco otro caso como el mío, de la política a las carreras de coches. Pero, sí, me encanta la política. Empecé muy, muy joven, cuando estaba en la universidad. Estuve en política muchos años, empecé en la universidad muy, muy joven probablemente seguiría de no haberme casado con mi mujer, con quien es mi mujer.

- Euronews: ¿Y su mujer es?

- A.A.: Mi mujer es hija de quien era presidente en ese momento en España (José María Aznar). Así que, básicamente decidí dejar la política, para no tener un conflicto de interés con mi familia, para no trabajar para mi suegro. La verdad es no me gustaba ese plan. Así que dejé la política y luego tuve que buscar trabajo. Tenía algunos amigos en el deporte del motor, Bernie Ecclestone y Flavio Briatore. Y me invitaron a colaborar con ellos y el resto es historia. Empecé a hacer, digamos un deporte de motor normal y no soy un ambientalista desde el principio. Probablemente soy un nuevo ambientalista, si le parece, pero creo que es muy importante que haya un montón de nuevos ambientalistas. Tenemos que hacer que todos sean ambientalistas.

- Euronews:** ¿Como llegó a ser un "nuevo ambientalista"? ¿Fué por su trabajo en la Fórmula 1 que, le resultaba potencialmente insostenible y necesitaba un cambio? ¿Le vino de pronto, de la noche a la mañana? ¿O es algo que llegó poco a poco?**

- A.A.: En realidad, fueron las dos cosas. Siempre tuve una preocupación por el medio ambiente

y especialmente desde que tuve hijos. Pero creo que eso es lo que le ha pasado a mucha gente.

Leemos las noticias, vemos documentales y nos damos cuenta de que algo va mal. Así que tenía eso en mente. Después me di cuenta de la realidad comercial. Patrocinadores, grandes empresas se estaban retirando, dejando de involucrarse en la Fórmula 1 porque no era un deporte verde. Así que puse la dos cosas juntas y me dije que deberíamos tratar de crear una versión verde de lo que estamos haciendo, una versión verde de los deportes de motor. Y así fue como surgió la idea. Es una gran apuesta.

-Euronews: ¿Cómo lo logró? ¿Qué puso de usted mismo para poder llevarlo a cabo? Porque no creo que lograra convencer a todos de repente.

- A.A.: Bueno, no sólo no lo logré de repente sino que todos pensaron que estaba completamente loco. Todos pensaron que iba a fracasar. Íbamos a quebrar y estuvimos muy cerca de quebrar. Y, no sé si el éxito fue cosa mía ... cuando crees en algo y te empeñas en eso y estás convencido de que es la idea correcta entonces a veces, tienes razón o tienes suerte. Era demasiado pronto. Casi fracasamos, pero nos las arreglamos para sobrevivir y luego nos vino todo el empuje, todo el viento a favor y fuimos capaces de crecer hasta donde estamos ahora, y ahora se ha convertido, en algo realmente grande una enorme realidad.

- Euronews**: Es una realidad enorme que ahora le permite enfocarse a nuevos desafíos, como Extreme E que va a ser lanzado en 2021. ¿Puede anticiparnos algo?**

- A.A.: Bueno, a través de la Fórmula E, cada vez estábamos más y más apasionados por la acción climática y sobre la acción medioambiental y pensé, podríamos hacer más con el deporte del motor. Los programas más vistos en televisión son los deportivos. Los deportes van por delante de cualquier otra cosa. Son muchos más los que ven los deportes que los documentales de medio ambiente. Así que pensé que el deporte podía jugar un papel para ayudar a la gente a entender lo que está pasando con el planeta. Así que hagamos deporte en los lugares afectados por el clima y mostremos a través del deporte lo que está pasando en el Ártico, o en las selvas tropicales, o en los desiertos, en los océanos. Y eso es Extreme E.

- I.K.: ¿Cómo pone en marcha esto, Alejandro?

- A.A.: Cojo los todoterrenos eléctricos para demostrar que los coches eléctricos también son una buena opción para el todoterreno, _off-road _en esos lugares remotos. Tenemos una embarcación, Santa Helena porque de otra manera es imposible, necesitas tu propio transporte para ir a esos lugares, no queremos transporte aéreo, porque queremos reducir la huella de carbono. Y organizamos estos carreras en esos lugares. Esperamos tener algunos de los mejores corredores en el mundo de las carreras off-road. Organizamos todas estas carreras alrededor del mundo, cinco carreras al año, en esos lugares.

- Euronews: ¿Y cuál es la respuesta? ¿Encuentra el mismo apoyo cuando se trata de algo como esto, cuando asume nuevos retos en en cuanto al medio ambiente, con la Fórmula E?

- A.A.: Estoy encontrando mucho apoyo. Es verdaderamente fascinante ver cómo más y más gente ahora quiere implicarse en esto. También estoy encontrando algo de resistencia. Hay gente que dice que no debería hacer carreras allí en absoluto porque no es lugar para coches. Y eso me da mucha motivación porque hay mucha gente negativa ahí fuera. Hay mucha gente que simplemente no quiere hacer nada, y creo que eso está mal.

Siempre doy el mismo ejemplo. Vamos a tener que usar mucho carbono. Vamos a tener que emitir un montón de carbono para salir de la era del carbono. Por ejemplo, necesitamos hacer paneles solares. Necesitamos hacer millones de paneles solares. Eso va a producir un montón de carbono. Pero a largo plazo, va a servir para deshacernos del carbono. Y es lo mismo para nosotros. Tenemos que promover los coches eléctricos. Tenemos que hacer millones de coches eléctricos. Tenemos que hacerlos más eficientes. Vamos a producir algo de carbono en el camino, pero al final del camino ... Así que lo importante es tomar medidas. Yo la verdad es que me enfado mucho con la gente que no quiere hacer nada.

- Euronews: Obviamente quiere hacer mucho, pero ¿Extreme E va a ser cero en carbono?

¡Claro! Pero sólo hay una manera de tener carbono cero con algo que emite carbono, y es compensar. Y ahí tenemos dos cosas. Primero, intentamos contaminar lo menos posible. Por eso usamos un barco (el buque de carga Santa Helena) en lugar de un avión. Vamos a minimizar las rutas, alrededor del mundo, optimizarlas, pero una vez que minimizas el carbono que emites, todavía tienes una huella a compensar. ¿Cómo? Plantando árboles, por ejemplo, con acciones que eliminen el carbono de la atmósfera puede hacerse de muchas maneras diferentes, y entonces te conviertes en neutro en carbono o incluso en negativo en carbono.

- Euronews: Así que va a ir a áreas que han sido dañadas por el cambio climático. ¿Qué hace para asegurarse de que en realidad no causan más daño en estos lugares? ¿Es algo que le preocupa?

- A.A.: Llamamos a nuestra competición, Extreme E: carrera sin rastro. Cuando nos vayamos, no sabrás que hemos estado allí. Tenemos un comité con algunos de los mejores científicos del mundo, que se centran en cuestiones medioambientales, de las universidades de Oxford y de Cambridge. El primer vistazo es a la situación sobre el terreno para comprobar que allí no se hace daño alguno. En segundo lugar, coordinamos nuestro programa de legado.

En cada lugar al que vamos dejaremos un legado. Vamos a trabajar con las comunidades locales y vamos a desarrollar acciones específicas. No importa si son pequeñas. ¡Estamos haciendo algo! Mi obsesión es hacer cosas, no hablar. Y, así es como vamos a garantizar que nos presentemos en las carreras sin dejar rastro. Y por lo tanto no es solo la electrificación. No es sólo el medio ambiente. También está haciendo algo por la igualdad con Extreme E.

- Euronews: Esto me llamó la atención, porque quien siga los deportes de motor, verá en gran medida un ambiente de testosterona. Y está consiguiendo que las mujeres se pongan al volante a la par que los hombres. ¿Cuál fue su motivación? ¿Fue por marketing o realmente acepta el desafío de vencer al sexismo en la industria?

- A.A.: Creo que la igualdad es una de las grandes causas de este siglo. Y creo que en la paridad entre hombres y mujeres queda mucho trabajo todavía por hacer, especialmente en el deporte de motor. Mi mundo es el deporte de motor. Trabajo en las cosas que hago. No puedo intervenir en el mundo de la moda, ni en la industria farmacéutica. Estoy en los deportes de motor. Así que trato de llevar la igualdad al deporte de motor. Lo intenté hace como quince años.

Hice un equipo en la Fórmula 3 en España donde dije, voy a hacer un equipo sólo con mujeres. Hice un equipo con dos mujeres, pero competían con hombres y no tuvo éxito. Y pensé que no era el formato adecuado. Y desde entonces, desde hace quince años, he estado pensando, que sería la mejor forma de integrar mujeres en términos de igualdad con los hombres en el deporte de motor, porque no es bueno que la mujer pierda la carrera y los hombres estén en la cima del podio, eso genera incluso más frustración. Eso pensé.

La idea surgió del tenis, de los dobles mixtos. Mujeres y hombres son igualmente importantes para la victoria. Los hombres pueden cometer un error y arruinan el juego o la la mujer puede cometer el error. Así que pensé, hagamos equipos con una mujer y un hombre donde ambos dan una vuelta y hacemos carreras de dos vueltas. Entonces, no importa quién vaya más deprisa, si el hombre o la mujer, ambos son la clave de la victoria y ambos estarán en lo alto del podio. Es fascinante porque ahora nos estamos metiendo de lleno en esto. Estuve probando hace dos semanas con mujeres y hombres piloto y los hombres decían que el equipo ganador sería el que tuviera la mejor piloto.

- Euronews: Exacto, porque las mujeres no tienen la misma experiencia en este deporte. Así que debe haber una gran diferencia, entre la mejor mujer y tal vez el tercero mejor.

Eso es algo muy interesante. Por supuesto hay muchos hombres compitiendo, los que van a competir están muy igualados. Hay menos mujeres en el deporte. Así que la diferencia entre la mejor mujer y la mujer que vaya un poco más despacio va a ser mayor. Así que todos buscan por todo el mundo a la mejor conductora. Me dijeron que nunca había habido tanta demanda de mujeres piloto de competición desde que anunciamos el formato del Extreme E y la acción de igualdad de género.

Creo que ese es ya un gran resultado. La televisión es otro tema. No va a haber público en la carrera, no, no va a haber público que pague entradas. Creemos que en algunos lugares donde hay gente de la zona, vamos a habilitar algunos espacios, en una colina o algo así. Podrán ir gratis y verlo. Pero no, no hay espectadores, rno es para los espectadores, es todo para los medios.

Así que habrá retransmisión en directo y habrá un documental. No estábamos al tanto sobre la Covid, cuando lanzamos Extreme E, es ideal para la era Covid, donde no puedes tener espectadores. Somos un deporte a prueba de Covid.

- Euronews: Quizá no haya sido su intención ser un disruptor masivo cuando irrumpe en la industria. ¿Le gusta, es algo que le motiva? ¿Qué le hace levantarse por la mañana?

- A.A.: No ha sido mi intención, no. Así que lo que realmente me hace levantarme por la mañana es no decepcionar a la gente que confía en mí. Mucha gente deposita su confianza en mí, y les estoy muy agradecido por ello. Pero, los equipos que se inscriben, hacen inversiones y esperan que vaya a poner en pie un campeonato. Los inversores que me apoyan, las televisiónes, que aceptaron retransmitir nuestras carreras. Y al final también las comunidades locales, el caso de los países, en los que vamos a hacer un programa, para plantar un millón de manglares en Senegal junto a la comunidad local.

Vamos a restaurar cientos de hectáreas de selva tropical con las comunidades locales en el Amazonas. Así que eso es lo que realmente me motiva, no decepcionar a toda esa gente. He prometido que voy a hacer este campeonato, o incluso más, este tipo de acciones que vamos a hacer por todo el planeta. No quiero decepcionar a nadie. Así que eso es lo que realmente me impulsa. Y, siempre es lo que realmente me ha impulsado, para no decepcionar a la gente que confía en mí.

- Euronews: ¿Y esto es algo reciente desde que se ha introducido asuntos medioambientales? ¿Su actitud hacia los negocios ha cambiado desde que sigue ese camino, que es desde hace poco porque la Fórmula E se lanzó en 2014?

- A.A.: Sí, sin duda, mi actitud hacia los negocios ha cambiado. Antes, mi legítimo interés por los negocios era, por supuesto, que me fuera bien y ganar dinero es la forma normal de actuar. Ahora se trata de mucho más, por supuesto, de hacer un buen negocio porque, si no, no es sostenible, pero hacer negocios que puedan hacer, y ya sé que es una frase hecha, que puedan hacer del mundo un lugar mejor. Si puedes hacer del mundo un lugar mejor, entonces, cuando llegues a viejo, y acabo de cumplir 50 años, así que me siento un un poco mayor que hace tres semanas, entonces podrás ser feliz. Incluso si se trata de una cosa pequeña, pero has hecho algo. Otra vez mi obsesión es hacer, no hablar, así que es eso.

- Euronews: Parecería que su impulso para sacudir y modificar la industria en todo el mundo se ha convertido casi una adicción. ¿Es usted adicto a esto ahora?

- Sí, probablemente podría ser una especie de adicto a la electricidad. Una vez que has hecho algo, es más fácil hacer lo siguiente. Así que cuando se nos ocurrió la idea de Extreme E porque teníamos la Fórmula E, dijimos, ¿por qué no? Ahora la idea de hacer barcos eléctricos, nos dijimos, ¿por qué no?

Ahora estamos investigando los aviones eléctricos también. Así que hay algunas opciones para hacer algunas cosas con aviones eléctricos en el deporte, para poder electrificar el deporte en coches barcos y aviones. ¿Por qué no? Si somos capaces de hacerlo, porque podemos reunir el capital, porque sabemos cómo hacerlo, porque tenemos los contactos en la industria, los proveedores de tecnología y así sucesivamente. ¡Hagámoslo! Creo que es algo divertido. Es bueno que lo haga.Y también es rentable. ¿Y en cuanto a los consejos? Ha dicho que se ha expuesto a muchos riesgos durante su carrera.

- Euronews: ¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido?

- A.A.: Interesante ... probablemente no escuchar demasiado las críticas porque hay que escuchar el consejo, el consejo positivo, incluso si es negativo, lo necesitas, pero hay tanta, tanta opinión negativa ahí fuera. Como tanta gente que me dijo que no lo lograría. Si le hubiera hecho caso tan solo a uno. Me habría ido a la cama y allí me habría quedado. Así que probablemente, el mejor consejo es: no escuches demasiado a los que piensan que vas a fracasar.