József Szájer, que anunció por sorpresa su dimisión el domingo, ha admitido ser el eurodiputado que está en el centro del escándalo por una presunta "fiesta sexual" en Bruselas el pasado viernes por la noche.

Euronews se ha puesto en contacto con Szájer sobre el incidente pero aún no ha recibido una respuesta directa.

Szájer -del partido conservador Fidesz, que lidera el primer ministro Viktor Orban- emitió una declaración a los medios húngaros el martes por la tarde admitiendo su presencia en la reunión.

"Un periódico publicó hoy en la prensa belga acerca de una fiesta en Bruselas el viernes a la que yo asistía. Después de la identificación de la policía, indiqué que era un representante electo porque no tenía tarjeta, la policía llevó a cabo el procedimiento, me hizo una advertencia verbal y luego se me llevó a casa.

No consumí drogas, me ofrecí a la policía en el acto para que me hicieran un examen oficial, pero no lo hicieron. La policía dijo que se encontró una pastilla de éxtasis. No es mía, no sé quién la colocó ni cómo. Hice una declaración a la policía sobre esto.

Lamento haber violado las reglas de reunión, fue irresponsable de mi parte, asumiré las sanciones por eso.”

La policía belga irrumpió en lo que se ha descrito como una orgía en el centro de Bruselas -en pleno confinamiento- en la que presuntamente participaron diplomáticos y un diputado del Parlamento Europeo, y que fue ampliamente difundida en la prensa de Bélgica y otros países antes de que la declaración saliera a la luz.

Según el relato publicado en prensa, de las 25 personas presentes la mayoría eran hombres.

Cuando Euronews se puso en contacto con la oficina del fiscal belga dijo que no discutirían la identidad del eurodiputado. Se espera una nueva comunicación de la oficina del fiscal más tarde el martes.

Szájer anunció el domingo, sin ninguna advertencia previa que renunciaría a su puesto de eurodiputado. Escribió que participar en la lucha política diaria era una tensión mental cada vez mayor para él. "Los que están en el campo de batalla deben estar en estado de combate", escribió Szájer.

El político húngaro fue uno de los autores de la controvertida constitución del país en 2010. Atrajo las críticas de los activistas de derechos humanos que señalaron que el texto creaba un ambiente hostil para la comunidad LGBT+.

Recientemente, el gobierno propuso la prohibición de la adopción de personas del mismo sexo.

Las restricciones del Coronavirus en Bruselas incluyen un toque de queda de 22h-6h, y una burbuja social de un/a compañero/a sentimental, aunque se permiten reuniones al aire libre de cuatro personas.

El servicio de prensa del Parlamento Europeo dijo a Euronews que las autoridades belgas no se habían puesto en contacto con ellos por el incidente. Añadieron que si un eurodiputado había violado las normas del confinamiento, corresponde a las autoridades belgas tratar el asunto.