Dimite el primer ministro de Rumanía y comienza el juego de alianzas

En Rumanía, la inesperada victoria del Partido Social Demócrata (PDS) en las elecciones del domingo lleva a dimitir al primer ministro, el liberal Ludovic Orban.

La pandemia y la crisis económica disuadieron a los rumanos de acudir a las urnas. La baja participación solo favoreció a los socialdemócratas en parte, ya que no lograron obtener más del 50% de los votos. Descartan una alianza con AUR, un nuevo partido nacionalista euroescéptico que logró el 9% de los votos y entró en el Parlamento.

"Parecen tener una posición política que no encaja con los valores europeos. No concuerda con la idea de que Rumanía sea un estado miembro de la UE y la OTAN, no respeta los pilares esenciales de nuestro desarrollo, así que puedo darle una firme respuesta: ¡no!", ha dicho Sorin Grindeanu, vicepresidente primero del PSD.

Los socialdemócratas lograron un 30% de los votos, el gobernante Partido Nacional Liberal un 25%. Con un 15%, la centrista USR PLUS se perfila como el principal socio de coalición de los liberales.

"Esperamos que Rumanía sea gobernada durante los próximos cuatro años por un gabinete proeuropeo, con prioridades claras en la modernización y el desarrollo del país, atrayendo financiación europea - hay 80.000 millones de euros a nuestra disposición -. Y defendiendo el estado de derecho y los valores europeos. Esperamos que este gabinete esté dirigido por el partido proeuropeo de centroderecha más grande de Rumanía, que es el Partido Nacional Liberal", ha afirmado Siegfried Muresan, portavoz internacional PNL.

"El resultado de la votación muestra claramente que USR PLUS ha recibido un mandato de sus electores para construir una mayoría reformadora. Si echamos un vistazo a los resultados y a los partidos que obtuvieron escaños en el Parlamento, es muy claro que no habrá mayoría sin USR PLUS. Este es el mensaje que los votantes enviaron a los políticos. Tenemos que ser parte de esta mayoría debido a nuestra agenda de reformas", ha señalado Dan Barna, copresidente USR PLUS.

"En los próximos días, el presidente mantendrá conversaciones con los partidos que obtuvieron escaños en el Parlamento rumano, para decidir a quién nombrará como primer ministro. Rumanía tendrá un nuevo gabinete a finales de año", explicaMari Jeanne Ion, Euronews.