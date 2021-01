Poco queda ya del trapero provocador. C. Tangana, que se define ahora como compositor y productor, sigue explorando la fusión musical con "Comerte entera", una Bossa Nova a su estilo.

"Lo que intento es que igual de ecléctica y esquizofrénica que es mi forma de escuchar música, tratar de hacer un álbum que sea así. Me he pasado dos años tratando de sintetizar las influencias que he tenido durante estos periplos que he estado haciendo con la música urbana por todo el mundo", explica. Eso le ha llevado tiempo, son los temas que más ha tardado en sacar en su carrera, "pero ha merecido mucho la pena".

Esta última etapa sí que estoy muy emocional

Imagen del videoclip "Tú me dejaste de querer" C. Tangana

Siempre ha emprendido una huida hacia delante, dice, por su ambición de aportar algo nuevo. Ahora reconoce haberse vuelto aún más emocional, quizá, por la edad.

Sobre si ha dejado ya atrás la chulería trapera, comenta, "yo siempre me he creído que era escritor, y los escritores siempre han tenido un ego muy grande. Lo de rapero también ha hecho que esa chulería se viese reflejada en mis temas y , siendo de Madrid, es la combinación perfecta".

"Creo que esta última etapa sí que estoy muy emocional, aunque es una parte que siempre he tenido en mi, siempre he sido muy emocional, desde Crema, y también es un poco más espontánea, no tan performática, entonces creo que soy quizá más cercano e igual de emocional que he sido siempre o quizá algo más acentuado por la edad".

Colaboraciones con Niño de Elche, la Húngara o Toquinho

El mayor reconocimiento le está viniendo de las colaboraciones y "el respeto que recibe" de artistas como La Húngara o Toquinho, que entienden la música de forma diferente. "Cuando le pongo una demo a Toquinho y me dice que es una maravilla y que se quiere subir y hacer unos arreglos de guitarra y me trata de tú a tú a nivel artístico, para mi eso ha sido lo más importante del proceso".

Gracias al confinamiento decidió sacar este nuevo disco, "El Madrileño", con el que hace un viraje completo desde la música urbana a un nuevo estilo que mezcla sonidos latinos.

Como Antón Álvarez, Crema o el Madrileño, C. Tangana, todavía tiene mucho que decir. Cómo lo haga, seguro será una sorpresa.

