Francia amplia la vacunación para nuevos grupos

Francia está ampliando los grupos que pueden recibir la vacuna de la Covid-19, con la esperanza de tener un millón de personas vacunadas para finales de mes.

Ahora los mayores de 75 años pueden empezar a recibir la vacuna al igual que cualquier persona que esté en un grupo de alto riesgo, como los que tienen condiciones de salud graves.

Este aumento de la velocidad se produce tras las críticas por el lento inicio de la campaña de vacunación por parte del Gobierno. Sólo un cuarto de millón de personas han recibido su primera dosis. 6,4 millones de personas podrían ahora vacunarse.

Francia registró este domingo 16.642 casos de coronavirus y 141 muertos en hospitales en las últimas 24 horas, que elevan a 2,91 millones el total de positivos desde el inicio de la epidemia y a 70.283 el de fallecidos.

La tasa de positividad de los test realizados ha subido en un día una décima, hasta el 6,6 %, según indicó la Agencia de Sanidad Pública en su balance diario sobre la situación.

Italia ya inyecta las segundas dosis al personal sanitario

La vecina Italia ya ha vacunado a un millón de personas y ahora está empezando a administrar las segundas dosis de la vacuna Pfizer-BionTech.

Los médicos y las enfermeras han sido prioritarios para el Gobierno italiano.

Valeria Converti, es médico y acaba de recibir la segunda dosis de la vacuna:

"Con la primera dosis no tuve ningún efecto colateral y con la segunda dosis no sentí nada en absoluto, ni siquiera el pellizco. Así que, todo bien. He tenido que esperar 15, 20 minutos para controlar las reacciones y ahora me iré a casa. Todo marcha bien".

Italia registró 12.415 nuevos casos de coronavirus y 377 muertos en las últimas 24 horas, mientras que preocupan los recortes en las entregas de las vacunas para esta semana anunciados por la compañía Pfizer.

En total, se han contagiado en Italia 2.381.277 personas desde que a mediados de febrero de 2020 se detectaran los primeros casos y desde entonces se han registrado 82.177 fallecidos a causa del virus.

Ante una situación que Roma sigue considerando muy preocupante, el Gobierno italiano aprobó un nuevo decreto que entró en vigor hoy y hasta el 5 de marzo, en el que se han aumentado las restricciones.

Casi toda Italia se encuentra en zona naranja o roja, las de mayores restricciones.

España despliega la vacuna Moderna

En España, Leocàdia Peña, de 85 años, residente de un hogar de ancianos, acaba de recibir su segunda inyección.

El Gobierno español, que también está desplegando la vacuna Moderna, promete tener el 70% de los 47 millones de habitantes de España vacunados para el verano.

Noruega limita la inyección en algunos enfermos terminales

Pero la preocupación por los efectos secundarios de las vacunas Covid ha contribuido a que muchos se muestren reacios a aceptar el pinchazo.

Las autoridades noruegas han ajustado su recomendación sobre quién recibe la vacuna COVID-19 a la luz de un pequeño número de muertes en ancianos con enfermedades terminales.

Steinar Madsen, director médico de la Agencia Noruega del Medicamento, apunta: "No estamos preocupados por ello. No hay razón para temer a la vacuna. Sólo queremos ser un poco más específicos con un pequeño grupo de pacientes muy enfermos. De lo contrario, no vemos ningún problema en continuar con la vacunación."

Nuevos grupos se vacunan en Reino Unido

Y el Reino Unido está ampliando su programa de vacunación a los grupos prioritarios tercero y cuarto después de que se elevase a 3,8 millones el número de personas que han recibido la primera dosis.

Se han abierto 10 nuevos centros de vacunación masiva en toda el país.Más de 1.000 consultas médicas y 250 hospitales también se han sumado al programa, mientras que en torno a 200 farmacias inglesas estarán asimismo operativas a final de mes.

A medida que el programa se va ampliando -una estadística sombría- una persona es ingresada en un hospital con coronavirus cada 30 segundos.La posibilidad de importar nuevas variantes del virus ha llevado además al Ejecutivo a evaluar planes para endurecer las condiciones de entrada al país, entre ellos obligar a que el aislamiento se cumpla en un hotel designado por las autoridades, según ha revelado el diario "The Times".

También se baraja la opción de implementar un sistema de vigilancia similar al de Polonia, en el que las personas en cuarentena son contactadas una vez al día para que envíen una fotografía de sí mismos en el lugar donde han decidido aislarse.

Un software de reconocimiento facial y las coordenadas GPS en las que fue tomada la imagen permiten a las autoridades controlar que se están cumpliendo las condiciones de la cuarentena.