La suspensión preventiva de AstraZeneca ralentiza la vacunación en un momento de gran incidencia de coronavirus en Europa. Una decena de países de la UE con Alemania, Francia, España e Italia, entre otros, están a la espera de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) se pronuncie sobre un eventual vínculo entre la vacuna y la aparición de caos de trombosis.

Bélgica, en línea con la Agencia Europea de Medicamentos

Diez países han suspendido AstraZeneca. Cinco han retirado lotes, sin embargo, países como Bélgica prosiguen la vacunación, en línea con la Agencia Europea de Medicamentos, que asegura que los beneficios para prevenir la COVIS-19 superan los riesgos.

"He visto en Internet que hubo otros estudios que muestran que también podría haber casos de trombosis con Pfizer. Así que eso no me preocupa", dice esta holandesa recién vacunada con AstraZeneca.

Rumanía: 30.000 anulan su cita en las últimas 24 horas

Rumanía ha reanudado la vacunación tras retirar la pasada semana un lote de AstraZeneca. La desconfianza prima, sin embargo. Unas 30.000 citas programadas fueron canceladas en las últimas horas.

"No creo que haya riesgos con AstraZeneca porque cualquier medicamento que se usa en los tratamientos se prueba muchas veces y si todavía está en uso quiere decir no hay riesgo. Además, esos efectos secundarios no están necesariamente correlacionados con la vacuna. Además no conocemos el historial médico de las personas que tuvieron esa reacción", argumenta esta dentista rumana.

Ucrania: El ejemplo de los líderes religiosos

En Ucrania, varios líderes religiosos se inmunizaron para dar ejemplo y allanar la confianza de los ucranianos hacia la vacuna.

Mientras Grecia intensifica su campaña de vacunación, despejando las dudas que ensombrecen a AstraZeneca mediante diversos informes, a la espera de que se publiquen el jueves las conclusiones de la Agencia Europea de Medicamentos.