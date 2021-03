La ayuda macrofinanciera de la UE para que Moldavia supere la crisis

La Unión Europea se ha comprometido a ayudar, durante la pandemia, a sus países vecinos 'asociados'. No se trata solamente de repartir vacunas sino también de conceder 3 000 millones de euros en préstamos de emergencia, una asistencia macrofinanciera, a 10 países vecinos muy afectados por la crisis. Guillaume Desjardins viajó a uno de ellos, Moldavia, donde el coronavirus ha trastocado todos los ámbitos de la vida.

Moldavia, uno de los países más pobres de Europa, a las puertas de la UE, se ha visto muy afectado por la pandemia. El primer ejemplo lo encontramos en las zonas rurales, donde los agricultores, orgullosos de su industria láctea, han sufrido el doble golpe de la sequía y del virus, que los ha llevado a una situación límite.

"No pudimos traer los nutrientes del extranjero y, debido al cierre de las tiendas, no pudimos traer a la granja todos los materiales y elementos necesarios. En esta situación, no podemos encontrar un equilibrio y la gente decide que es necesario, para su rentabilidad, sacrificar las vacas", declara Ana Pancrat, presidenta de la Asociación de Productores de Leche de Moldavia.

No solamente los agricultores están sufriendo. Toda la economía moldava sufre, lo que significa menos ingresos fiscales para un Estado ya desgastado por el aumento de los gastos sanitarios y sociales. En las aldeas remotas, la solidaridad interviene para compensar las dificultades financieras del Estado. Pero, es una tarea pesada.

"La lista de personas en situación de pobreza absoluta ha crecido, por lo que, al aumentar la lista, también es más difícil, para el Estado, mantenerlos a todos", afirma Daniela Sevciuc, coordinadora nacional de la Cruz Roja de Moldavia.

Antes de la llegada del virus, la situación ya era precaria. Con un salario medio bruto, de 350 euros al mes, cerca de una cuarta parte de la mano de obra abandonó el país. En dos ocasiones desde 2010, la UE ha concedido a Chisináu una asistencia macrofinanciera. Sin embargo, en 2019, Moldavia seguía teniendo una tasa de crecimiento aceptable del 3,6 % y el desempleo se situaba en el 5,1 %. El Gobierno, incluso, contemplaba lanzar un programa de construcción de infraestructuras públicas. Pero la crisis del coronavirus truncó los planes.

"El pasado mes de abril, la Unión Europea concedió un préstamo de 100 millones de euros a esta antigua república soviética. Preguntamos a Maia Sandu, presidenta del país, cómo este apoyo macrofinanciero podría ayudar a Moldavia a salir del atolladero", señala Guillaume Desjardins, periodista de Euronews.

"La economía necesita, urgentemente, esta ayuda. Las empresas moldavas no recibieron ningún apoyo el año pasado. Y, no hay dinero en el presupuesto actual para apoyar a la economía. Esto significa perder puestos de trabajo, significa perder ingresos. Para mucha gente, significa un aumento de la pobreza", explica Maia Sandu, presidenta de Moldavia.

Este préstamo, sin embargo, tiene unas condiciones. Los primeros 50 millones se desembolsaron en noviembre de 2020. El resto solamente se transferirá al Banco Central de Moldavia una vez que el país haya aprobado reformas para luchar contra la corrupción y reforzar el Estado de Derecho, y disponga de una buena gobernanza económica.

"Apoyo las condiciones. Apoyo las condiciones que van de la mano de las demandas del pueblo, de una buena gobernanza. Porque, los contribuyentes de la UE, quieren saber que el dinero que han estado proporcionando a los moldavos llega a los moldavos y les ayuda, y no termina siendo mal utilizado por algunas de las personas corruptas, incluso en el Parlamento o en otras instituciones estatales". añade Maia Sandu.

Dumitru Pîntea es economista de Expert-Grup, una de las organizaciones encargadas de supervisar estas condiciones. Considera que este objetivo no se alcanzará si no hay cambios políticos en las próximas semanas.

"Probablemente, Moldavia no pueda aplicar estas condiciones previas. Moldavia no tiene un Gobierno plenipotenciario, por el momento, que pueda aplicar las reformas. Y, al mismo tiempo, el Gobierno no tiene apoyo en el Parlamento. La mayoría de los diputados está en contra de las reformas y en contra de estas condiciones", declara Dumitru Pîntea, economista de Expert-Grup.

Además de Moldavia, las reformas condicionan el desembolso de la ayuda macrofinanciera en otros 9 países beneficiarios.

La Comisión Europea está proporcionando 3 000 millones de euros en ayuda de emergencia a 10 de sus países vecinos para ayudar a amortiguar lo peor de las consecuencias económicas de la pandemia. Entre ellos, hay países candidatos a la UE, países que son potenciales candidatos a la UE y países vecinos de la UE. Conocida como ayuda macrofinanciera, se presenta, principalmente, en forma de préstamos, con condiciones muy favorables y bajos tipos de interés. Generalmente se transfiere al Banco Central del país y es utilizada por el Gobierno para estabilizar sus finanzas públicas. Para recibir el dinero, los países deben haber firmado un programa de financiación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cumplir las condiciones de respeto de los Derechos Humanos, aplicar reformas democráticas, económicas y de gobernanza y acabar con la corrupción.

Países candidatos a la UE

Albania (180 millones de euros),

Montenegro (60 millones de euros),

Macedonia del Norte (160 millones de euros),

Países que son potenciales candidatos a la UE

Bosnia-Herzegovina (250 millones de euros),

Kósovo (100 millones de euros)

Países ‘vecinos’ de la UE

Ucrania (1.200 millones de euros)

Moldavia (100 millones de euros),

Georgia (150 millones de euros),

Jordania (200 millones de euros),

Túnez (600 millones de euros)

El Comisario Olivér Várhelyi es el responsable de Vecindad y Ampliación de la UE. La reportera de Euronews, Naomi Lloyd, le pregunta por qué es tan importante esta ayuda financiera en estos momentos.

"Europa nunca será un lugar seguro y próspero hasta que la vecindad sea también segura y próspera. Por segura, me refiero a que se recupere de la crisis del coronavirus y por próspera, a que se recupere de las repercusiones económicas derivadas de la crisis creada por la pandemia", afirma.

A los espectadores de la UE que se preguntan por qué se gasta el dinero fuera de Europa, ¿qué les puede decir?, quiere saberNaomi Lloyd.

"Para perseguir nuestros intereses, tenemos que estar allí. Estar allí, también significa contribuir a las necesidades, a las prioridades más importantes que tienen estos países. También se trata de crear un mundo que se parezca más a Europa fuera de Europa, lo que significa que tenemos posibilidades previsibles de inversión en el ámbito de negocios para nuestras empresas. Significa más intercambios con estos países, ya sean comerciales, ya sean consultas con estos países... Y, significa, por supuesto, estabilidad y seguridad a nuestro alrededor", añade Olivér Várhelyi.

Acabamos de escuchar en el informe de Guillaume que, debido a la oposición de algunos políticos, parece poco probable que Moldavia pueda llevar a cabo las reformas económicas necesarias para obtener la segunda partida de las ayudas. ¿Está usted preocupado por ello?, pregunta la periodista.

"No me preocupa. Me he reunido con la presidenta y, para mí, su compromiso ha sido muy sólido. Tengo muchas esperanzas de que, en su propio interés, cumplan todas las condiciones. A la UE no le interesa perseguir estos objetivos que hemos fijado juntos, con Moldavia. Y, al pueblo moldavo le interesa conseguir todas estas reformas porque eso hará que su sistema judicial, su sistema económico, sean mucho más resistentes y tengan mucha más capacidad a la hora de recuperarse de la crisis de la COVID-19", concluye Várhelyi.