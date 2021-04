¿Un caso de racismo en el fútbol español o un malentendido?

¿Un caso de racismo o un malentendido?

El fútbol español está revolucionado por el incidente ocurrido en el Cádiz-Valencia, que enfrentó a Juan Cala y Mouctar Diakhaby e interrumpió el partido 24 minutos, al abandonar el campo los 'Ches'.

Diakhaby asegura que el jugador del Cádiz le dijo "negro de mierda".

El Valencia CF ha mostrado su postura contra el racismo y su apoyo a su jugador.

El Cádiz se ha manifestado en contra de todas las formas de racismo y xenofobia, pero apoya a su jugador.

"Yo creo al jugador. He esperado al descanso, hemos vuelto a hablar y me ha dicho: 'Yo, en ningún momento he insultado al jugador (Mouctar Diakhaby). No es así, no lo he insultado'. Y yo creo a mi jugador. Yo creo a mi jugador, porque además creo que en estas cosas, el que hace una cosa así tiene que pagar. Yo creo a mi jugador. Pero lo saqué por la tarjeta (amarilla) y la situación que se ha producido. Eso es lo que yo te puedo contar. Más allá... Lo demás, han pasado cosas en todos lados, que yo no puedo manejar más allá de lo que ha pasado en mi__ vestuario", ha declarado Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz CF.

El incidente está siendo analizado por el Departamento de Integridad de la Federación Española de Fútbol (RFEF), que previsiblemente lo trasladará al Comité de Competición para que abra una investigación.