La vida ha vuelto al Soho el barrio de ocio de Londres

La alegría de sentarse, comer y beber con los amigos está escrita en las caras de todos.

Pero, ¿pueden hacerlo con tranquilidad?

"Hace un par de semanas mi abuela falleció a causa del virus y veo una calle llena de gente comportándose, acatando las normas... si hay alguien que pudiera estar nervioso o en contra, ese sería yo."- dice un chico joven.

Otros como esta señora mayor no se fían:

"Esto no va a desaparecer. Sigue en el aire, no hay duda de ello. Así que creo que todo el mundo debería seguir teniendo cuidado. Porque vi que la gente estaba muy cerca y no llevaban máscaras."

Algunos restaurantes y pubs no han trabajado desde Navidad, y dan por perdido lo no ganado. .

Lesley Lews, dueña de pub The French House:

"Ni de cerca se compensará, pero es muy agradable volver ver a muchos clientes habituales."

Las tiendas no esenciales pueden volver a vender in situ, pero las ventas no suben mucho nos dice Phil Barton, el dueño de la tienda de discos, Sister Ray Records:

Nuestro negocio se basa en la gente que viene a Londres para los conciertos y los espectáculos, y no están aquí. Así que la gente que tenemos es el 40% de nuestra clientela, pero estamos contentos de estar abiertos.

Tadhg Enright, corresponsale de Euronews en Londres:

"El contraste con nuestros amigos del continente es muy marcado. Mientras Inglaterra reabre, muchos de sus vecinos vuelven a cerrar. Y podemos agradecérselo a la vacuna. Esta semana se ha invitado a todas las personas mayores de 45 años a que entren en Internet y reserven su cita."

Se dice que a los británicos les encanta hacer cola. Y ciertamente han hecho cola para vacunarse. Más del 60% se ha puesto la primera inyección.

Pero esta cola es menos esperanzadora. Se trata de las llamadas 'pruebas de aumento', en las que se pide a todo el mundo que se presente a la prueba, en partes de Londres donde se han descubierto bortes de la variante sudafricana.

Unas señoras mayores nos cuentan su ansiedad ante la situación:

"Da miedo pero al menos sabemos que hay algunos sistemas y controles."-dice una.

"No me he dado cuenta de la relajación del confinamiento en absoluto. Sigo en casa. No soy joven como puedes ver. Pero me gustaría salir y puedo entender que los jóvenes quieran salir a la calle."-añade su amiga."

Por muy bien que vaya el programa de vacunas, la amenaza de la Covid persiste.

Es especialista en enfermedades infeccionas de la Universidad de Exeter, Bharat Pankhania, lanza una seria advertencia a los ingleses:

"En la India, sé de personas que fueron inmunizadas con ambas vacunas y que, sin embargo, enfermaron. En el Reino Unido, la población más joven no ha sido completamente inmunizada y puede enfermar e ingresar en el hospital."

Tras una semana que se recordará durante años en Inglaterra., todo el mundo espera que sea por las razones correctas.