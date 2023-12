Por Euronews

El primer ministro británico, Rishi Sunak, pidió disculpas a las familias de las víctimas de la pandemia en su comparecencia ante la comisión de investigación.

Sunak, cuyas decisiones como ministro de Finanzas fueron acusadas de contribuir a la propagación del virus, intentó este lunes relativizar su papel en las acciones del Gobierno de entonces.

En la calle, algunos manifestantes protestaron por el programa 'Eat Out to Help Out' (comer fuera para ayudar) de Rishi Sunak, cuyo objetivo era ayudar al sector de la hostelería, en apuros durante la pandemia.

Sus críticos consideran que se pudo haber dado a la gente una falsa sensación de seguridad.

Más de 230.000 personas murieron en Reino Unido como resultado de la pandemia. La investigación analiza actualmente la gobernanza y la gestión política durante el brote del virus.

El testimonio del primer ministro llega en un momento en que su autoridad está siendo socavada dentro del Partido Conservador, en vísperas de una votación crucial sobre su nuevo plan de deportar inmigrantes a Ruanda, y tachado de débil por el ala derecha de los conservadores.