La población de Sicilia desconfía de las vacunas desde que el máximo responsable sanitario de la isla italiana tuvu que demitir tras una investigación sobre si las cifras de Covid fueron manipuladas para encubrir el aumento de las tasas de infección y evitar las restricciones,

Stefania Stefani es miembro del comité científico regional. No está involucrada en la gestión de los datos de Covid, pero admite el impacto que ha tenido en la población.

Stefania Stefani profesora de microbiología y directora de la Sociedad Italiana de Microbiología:

"Ha tenido efectos negativos sobre todo en la población. Es un momento crucial y he notado que la gente ha perdido la confianza. La falta de confianza es un gran problema. Es importante garantizar que se vacune al mayor número de personas posible. Porque cuanta más gente se vacune, más negocios podrán reabrir."

La frustración de los sicilianos parece haber aumentado. En Palermo los propietarios de negocios han salido a la calle, después de que la ciudad fuera declarada zona roja.

Hace unos días el gobernador de la región, Nello Musumeci, dijo que el 80% de la población siciliana se negaba a vacunarse con Astrazenca. Preguntamos a los habitantes de Catania qué opinan al respecto (Musumeci).

"No me fío de cómo se ha gestionado la pandemia aquí. Y la situación general está empeorando en lugar de mejorar. No confío en las vacunas ni en la forma en que las autoridades locales han gestionado las restricciones." -nos dice una joven a quién preguntamos:

"Cuando dices que no quieres vacunarte, ¿te refieres a cualquier vacuna? o sólo a la de AstraZeneca?

"No quiero vacunarme con la de AstraZeneca. Porque he oído que ha muerto gente y que otros han enfermado, así que no me fío." -responde.

Otra mjujer insiste en la misma duda:

"Estamos oyendo que estos datos se han cambiado para evitar restricciones, porque la crisis económica aquí es muy profunda. Por un lado, la gente lo entiende, pero por otro piensa que ya no puede confiar en las autoridades, así que ¿qué debemos hacer? Aquí, la gente se siente insegura de todo."

Para este señor se trata de algo que forma parte de la cultura siciliana:

" Los sicilianos son desconfiados. Ven a las autoridades como algo que no forma parte de sus vidas, sino como algo ajeno a ellas"

Para paliar el retraso, este fin de semana las autoridades regionales ofrecieron la vacuna sin cita previa. Garantizar que la gente se inmunice es crucial en una de las regiones más pobres de Italia, donde el daño económico causado por la pandemia ha sido mayor que en otras zonas. Según Eurostat, Sicilia y Campania son las regiones de la UE con mayor proporción de población en riesgo de pobreza