La isla de Keros revela secretos de la civilización cicládica

Esta isla deshabitada, en las Cícladas, en Grecia, tuvo en la Edad de Bronce el primer santuario marítimo del mundo. Keros era un lugar próspero para la producción de metales y contaba con una arquitectura monumental.

Lo vemos en la exposición 'Look Over there. A settlement on Keros 4.500 years ago'. La muestra, en la Galería Municipal de Atenas, presenta los impresionantes hallazgos de las excavaciones arqueológicas de la Universidad de Cambridge.

"Hace 4.500 años, los isleños de las Cícladas, de casi todas las Cícladas, viajaron a Keros para depositar en este sitio ritual, que surgió alrededor del 2.800 antes de Cristo, figurillas de mármol. Es obvio que adoptaron un proceso ritual muy particular. En Dhaskalio, al otro lado, al borde de Keros, tenemos una estructura arquitectónica muy importante, un asentamiento organizado", explica Stefanos Keramidas, comisario-arqueólogo Ephorate of Antiquities of Cyclades.

La exposición muestra aspectos de la vida cotidiana y el comercio en Dhaskalio, en el extremo oeste de la isla y al lado del santuario, convertido ahora en un pequeño islote debido al aumento del nivel del mar.

"Es una exposición muy importante, no solo para nosotros sino para el mundo entero. Los hallazgos en Keros son un hito importante en la historia mundial de la arqueología. Nuestro objetivo era acercar las Cícladas a Atenas. Más allá del mar y la belleza de estas islas, queríamos mostrar lo que aún se esconde en ellas y esto es muy importante", señala Anna Rokofillou, presidenta de la Organización Cultural de la Ciudad de Atenas.

La exposición, en la Galería Municipal de Atenas, podrá verse hasta finales de verano.

"Las excavaciones en Keros y Dhaskalio, en los últimos 13 años, han sacado a la luz un importante asentamiento, muchos restos arqueológicos y un sitio ritual de la civilización cicládica. Todo el mundo espera que Keros revele todos sus secretos", cuenta Yorgos Mitropoulos, Euronews Atenas.