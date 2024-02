Por George Dimitropoulos

Los agricultores se indignan ante los crecientes costes de producción y la competencia extranjera. Exigen además medidas de apoyo tras las catastróficas inundaciones en Tesalia del pasado otoño, que dejaron 17 muertos.

PUBLICIDAD

Tractorada en Atenas frente al Parlamento griego. Los agricultores se indignan ante los crecientes costes de producción y la competencia extranjera. Exigen además medidas de apoyo tras las catastróficas inundaciones en Tesalia del pasado otoño, que dejaron 17 muertos. De momento, las negociaciones entre los sindicatos agrícolas y el Gobierno griego están en punto muerto.

Algunas de las reivindicaciones de los trabajadores agrícolas

"No hemos venido a Atenas para divertirnos y después volver a casa. Queremos que cumplan nuestras exigencias y regresar a casa, de lo contrario proseguiremos nuestras protestas", decía un agricultor.

"Pedimos claramente combustible libre de impuestos para los agricultores, para que podamos permanecer en nuestros campos y trabajar con los procedimientos agrícolas que conocemos", reclamada otro agricultor griego.

Las inundaciones de Tesalia arrasaron con todo

"Somos jóvenes agricultores y no podemos sobrevivir. Hemos perdido nuestras propiedades, casi todo, después de las inundaciones en Tesalia. No tenemos casa donde quedarnos. No tenemos tierra que cultivar, nuestros campos han sido arrasados. Y el Gobierno no nos ayuda", se lamentaba otro entrevistado afectado por las inundaciones.

Las concesiones de la UE no logran calmar las protestas

Con esta tractorada los agricultores griegos plantan cara a la política económica de Mitsotakis, y siguen la estela de países europeos como Francia, España o Portugal.

Unos 200 tractores han llevado al centro de Atenas ataúdes y coronas funerarias para dejar patente la difícil situación del campo. Acostumbrados a doblar el lomo, dicen sin embargo que no inclinarán la cabeza.

Mitsotakis dice que de momento no habrá más ayudas

"Cientos de agricultores de todos los rincones de Grecia siguen el ejemplo de sus colegas europeos. Decenas de tractores han llenado las calles del centro de Atenas. Piden más medidas de apoyo por parte del Gobierno. Sin embargo, el primer ministro Kyriakos Mitsotakisha subrayado que por el momento no habrá más ayudas, aunque asegura que la voz de los agricultores llegará hasta Bruselas.

George Dimitropoulos, desde Atenas, para Euronews