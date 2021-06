Reaparece el periodista disidente bielorruso que fue apresado en el avión desviado al aeropuerto de Minsk. La oposición señala que se muestra bajo coacción.

El periodista disidente bielorruso que fue apresado cuando el avión de pasajeros en el que viajaba fue desviado a Minsk, ha aparecido inesperadamente en una rueda de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores. Varios periodistas extranjeros abandonaron la sala en señal de protesta.

Es la segunda vez que las autoridades bielorrusas muestran a Raman Pratasevich en televisión. La oposición dice que es un rehén y que aparece bajo coacción.

El periodista disidente, Raman Pratasevich, destacaba durante la rueda de prensa:"Como pueden ver ustedes mismos, me siento muy bien, todo marcha bien en mi vida. No tengo ninguna queja, nadie me ha golpeado. Es más, diría que nadie me ha tocado con un dedo".

La periodista de la agencia de noticias bielorrusa (BelaPAN),Tatyana Korovenkova, no se creía sus palabras: "Lo siento por usted, al igual que sus compañeros y mucha gente en Bielorrusia. No me creo nada de lo que dice, porque me imagino lo que te han podido hacer. Sé fuerte y espero que lo superes".

El desvío forzoso el mes pasado del vuelo Atenas-Vilna indignó a la UE, al Reino Unido y a otras naciones occidentales que lo calificaron como un acto de piratería aérea.

Pratasevich fundó un canal de aplicaciones de mensajería que fue ampliamente utilizado en las masivas protestas del año pasado contra el presidente Alexander Lukashenko. Antes de que se le obligara a bajar del avión, señaló que temía una posible pena de muerte, ya que está incluido en la lista de terroristas de Bielorrusia.