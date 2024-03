Evan Gershkovich o el periodista estadounidense que cumple un año en la cárcel en Rusia

Por Euronews & AP

Gershkovich fue detenido el 29 de marzo de 2023 mientras realizaba un reportaje para The Wall Street Journal en la ciudad de Ekaterimburgo, en la zona de los montes Urales.

PUBLICIDAD

Evan Gershkovich cumple este viernes un año entre rejas en Rusia. El periodista estadounidense fue detenido el 29 de marzo de 2023 mientras realizaba un reportaje para The Wall Street Journal en la ciudad de Ekaterimburgo, en la zona de los montes Urales.

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia, FSB, alega que actuaba por orden de Estados Unidos para recoger secretos de Estado, pero no ha aportado pruebas que apoyen una acusación, que el reportero, él, diario estadounidense y el Gobierno de Joe Biden niegan. Washington califica su arresto de detención injusta, mientras los tribunales rusos siguen prolongando su tiempo en prisión.

Acudir a los tribunales para escapar de la rutina de la vida en prisión

Para Evan Gershkovich, las múltiples comparecencias ante los tribunales de Moscú, a lo largo del último año han seguido un patrón. Los guardias sacan al periodista estadounidense de la tristemente célebre prisión de Lefortovo en una furgoneta, para realizar el corto trayecto hasta las dependencias judiciales. Es conducido esposado a una especie de 'jaula de acusados' frente al juez, para someterse a una nueva vista sobre su detención preventiva por cargos de espionaje.

Los procedimientos son siempre a puerta cerrada. De manera sistemática se rechazan los recursos del periodista, y siempre se prolonga su estancia en la cárcel. Tras la vista, el detenido vuelve a Lefortovo.

El sufrimiento de una familia que permanece alejada de su ser querido

Las vistas judiciales periódicas permiten a la familia de Gershkovich, a sus amigos y a los funcionarios estadounidenses ver al periodista. Para el reportero de 32 años, esto supone un descanso de su rutina carcelaria, que al parecer es muy monótona.

"Siempre tengo sentimientos encontrados. Me alegro de verle y de que le vaya bien, pero eso supone un recordatorio de que no está con nosotros. Lo queremos en casa", ha declarado Ella Milman, madre de Evan Gershkovich, a periodistas de la agencia The Associated Press.