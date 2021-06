Han pasado cinco años desde la impactante decisión de abandonar la Unión Europea (UE), pero la política del Brexit todavía domina Bruselas. Me acompañan la profesora Brigid Laffan, del Instituto Universitario Europeo, y el profesor e historiador Niall Ferguson, para discutir qué significa todo esto para el futuro de Europa.

Shona Murray, euronews: En primer lugar, Brigid Laffan, ¿qué opina? ¿El Brexit será una decisión histórica? ¿Cuáles serán las implicaciones? Dentro de unos 20 o 30 años, ¿será un momento decisivo para la UE y el Reino Unido?

Brigid Laffan, Instituto Universitario Europeo: "Cuando ocurrió el Brexit, la votación fue un shock. Hubo preocupación de que hubiera un efecto dominó. De que fuera el principio del fin, la desintegración, o que la salida del Reino Unido supondría la división de Europa. Y eso no es lo que ha sucedido. De hecho, la UE ha estado muy unida, muy coherente en la forma en que ha manejado el Brexit y está decidida a continuar. Desde el punto de vista de la UE, el Brexit es una pérdida. Sería mucho mejor para la UE si el Reino Unido fuera un estado miembro. La elección del Reino Unido de irse es respetada, pero no se permitirá que tenga un impacto a largo plazo en los destinos de la UE. De hecho, ha hecho las cosas más difíciles para los que yo llamaría euroescépticos duros en toda Europa, porque de repente ni siquiera Marine Le Pen está abogando por la salida de Francia o Salvini no está abogando por que Italia abandone el euro. Así que creo que a largo plazo, sí, es una pérdida. Es una pérdida geopolítica. Significa que la UE tiene que manejar a un vecino rebelde. Pero, ¿actuará como un freno al proyecto europeo o lo que decidan hacer los 27 o una UE más amplia? No lo creo".

Shona Murray, euronews: ¿Cree que una Escocia independiente sería fácilmente aceptada como un estado miembro de la UE?

Brigid Laffan, Instituto Universitario Europeo: "Creo que sería complicado, como siempre, la ampliación. Pero cumplen con los criterios. Son proeuropeos y creo que se unirían con relativa facilidad".

Shona Murray, euronews: Pero, por ejemplo, el Gobierno español no necesariamente se opondría si se tratara de un referéndum legítimo.

Brigid Laffan, Instituto Universitario Europeo: "No, no creo que el Gobierno español pueda, porque la única forma en que Escocia vuelva a entrar en la UE es como un estado independiente. No es como Cataluña, que Madrid está decidida a que no sea independiente. Por tanto, creo que no hay forma de que España pueda vetar legítimamente la membresía de Escocia en la UE".

Shona Murray, euronews: profesor Niall Ferguson, díganos, en primer lugar, ¿se considerará el Brexit como una especie de evento histórico?

Niall Ferguson, profesor e historiador: "Bueno, por supuesto que se hará. Después de todo, alejarse después de 50 años del proyecto europeo fue un cambio importante en la trayectoria de la política británica. Pero creo que la mayor importancia del Brexit radica en el hecho de que elimina de los 27 miembros restantes uno de los principales obstáculos para una mayor integración, que era el Reino Unido. Recuerde, el Reino Unido de todos los estados miembros fue el que más se resistió a la integración fiscal para dar mayores cambios en la dirección de una Europa federal".

Shona Murray, euronews: Pero después de eso, ¿cuál es el beneficio del Brexit para el Reino Unido?

Niall Ferguson, profesor e historiador: "Bueno, creo que ese es el tipo de pregunta que me hacía en 2016, porque no me van a decir que un acuerdo de libre comercio con Australia es un sustituto de la membresía total del mercado único y la unión aduanera. Creo que la cuestión clave es la que planteó Dominic Cummings antes de su caída política. ¿Podría el Reino Unido aprovechar su salida de la UE para reinventar su propio sector público? Una de las cosas que causaron curiosidad en el debate sobre el Brexit fue que creo que el público en general no se dio cuenta de que muchas de las cosas que les frustraban de la burocracia británica eran más británicas que europeas. Cuando defendía mi postura contra el Brexit en 2016, dije a menudo que en un divorcio la gente piensa que van a resolver sus problemas separándose. Pero luego descubren que muchas de las cosas que pensaban que eran problemas asociados con el matrimonio son en realidad problemas personales. Y creo que muchos de los problemas del Reino Unido, en particular la forma disfuncional en la que trabaja Whitehall, algo de lo que Dominic Cummings se ha quejado durante muchos años, siguen ahí y el Brexit no los resuelve".

Shona Murray, euronews: Y, por supuesto, otra de las cosas que el Brexit debe demostrar es que no es una amenaza para la seguridad y la paz de Irlanda del Norte. Y está en curso la disputa sobre el protocolo de Irlanda del Norte que se negoció teniendo en cuenta minuciosamente el Acuerdo del Viernes Santo. Todo el mundo detalló lo que se requeriría, como los controles en el mar de Irlanda, pero el Gobierno británico se niega a implementarlo. ¿Qué cree que deberían hacer el Reino Unido y la UE para salir de este estancamiento?

Niall Ferguson, profesor e historiador: "Bueno, es muy difícil ofrecer una solución rápida a eso. Siempre iba a ser un problema muy, muy complicado para el que no habría una solución que diera satisfacción a todas las partes. Creo que el mensaje fue dicho alto y claro por Joe Biden en Cornualles. Estados Unidos no ve con buenos ojos cualquier intento del Reino Unido de renegar del protocolo de Irlanda del Norte. Así que mi sensación es que deberíamos pensar en esto de la misma manera que pensamos en la relación de Suiza con la UE. Y creo que esta analogía es mucho más útil que cualquiera de las otras que se han presentado durante los últimos cinco años".

Shona Murray, euronews: Sí, pero supongo que la inminencia es que estamos hablando de la amenaza de un regreso a la violencia, una amenaza muy seria.

Niall Ferguson, profesor e historiador: _"Bueno, Boris Johnson es el último de una larga lista de políticos británicos que han pasado casi toda su vida en Inglaterra y no comprenden muy bien el problema de Irlanda del Norte. Y en algún momento suelen recibir una lección bastante dura. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Desde el punto de vista de Boris Johnson, el Brexit es el regalo que nunca se acaba. Desde su punto de vista, es lo que lo llevó a la cima. Aceptó ese riesgo en 2016 al dejar el Gobierno de David Cameron. Y solo le ha funcionado a él. Y se ha dado cuenta, y es muy importante, de que lo que juega bien en el norte de Inglaterra garantiza su posición de dominio. Mientras ese sea el caso, a Boris no le importará si se sigue echando leña al fuego en Irlanda del Norte, porque políticamente es mucho, mucho menos importante para él. Esto es correr riesgos, como bien insinúa. Podría llevar a una ciert_a reanudación de los problemas que todos recordamos con tristeza".