Primera jornada del certificado covid digital

El certificado COVID digital de la UE ha entrado en vigor oficialmente el 1 de julio. Este miércoles por la noche, 26 países de la UE, de un total de 27, estaban conectados a la red del sistema y, según la Comisión de la UE, ya se habían emitido 200 millones de certificados.

Euronews ha visitado el aeropuerto de Bruselas, el día que se espera que haya más actividad desde el inicio de la crisis. Pero la industria de la aviación advierte que el certificado covid aún no funciona."Es una solución esperada desde hace mucho tiempo, pero desafortunadamente todavía no podemos usar el certificado al máximo. Si hoy escaneáramos el código QR que viene con el certificado, solo veríamos si es un código válido o un código inválido. Desafortunadamente, dentro de Europa, incluso dentro de Europa, todos y cada uno de los países todavía tienen sus propias restricciones, lo que significa que incluso los pasajeros que están completamente vacunados deben llevar consigo una PCR negativa para algunos países y significa que si solo sabemos si el código es válido y no la razón detrás de él, los datos son insuficientes para usarlos realmente para el pasajero", cree la portavoz de Brussels Airlines Maaike Andries.

Casi 20.000 pasajeros han llegado al aeropuerto de Bruselas y la mayoría parecían emocionados por poder viajar de nuevo. Evrin visitará a su familia después de mucho tiempo y, a pesar de su entusiasmo por el viaje, cree que el certificado covid no es útil. "No estoy completamente vacunada, por lo que no me está ayudando. Lo más importante para mí es la prueba PCR ya que no estoy completamente vacunada", insiste Evrin.

Glenn, que se va de vacaciones a Grecia después de 18 meses en casa, estaba preparado para una situación complicada, pero ... "__¿El proceso aquí? Cuatro horas antes, así que ahora estamos descansando, ahora tenemos tiempo para tomar una cerveza", explica Glenn.

Uno de los principales problemas sigue siendo la fragmentación de las políticas de viajes entre los países de la UE. El comisario europeo de Justicia Didier Reynders asegura que el certificado lo resolverá. "__Normalmente, en base al reglamento, con el certificado es suficiente. Salvo que haya algunas evoluciones negativas relacionadas con algunas variantes preocupantes como la Delta y que por ahora están en algunos lugares”, detalla el comisario.

Se supone que el certificado elimina la necesidad de una prueba complementaria o cuarentena al llegar a otro país. Sin embargo, existe la posibilidad de que un Estado miembro introduzca restricciones si la situación sanitaria del país o la región de donde proviene el viajero se está deteriorando.