En el marco del programa The Global Conversation, el periodista de Euronews, Sándor Zsiros, entrevista a Timothy Garton Ash, historiador británico, escritor y profesor de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford. El entrevistado se muestra encantado de llevar a cabo el encuentro en un lugar de Bruselas que resulta especial para él, como es la Casa de la Historia Europea.

¿Cree que la retirada de la OTAN de Afganistán tendrá su propio espacio en los libros de historia?, pregunta Sándor Zsiros.

"Creo que sí. Porque, de forma curiosa, el presidente estadounidense Joe Biden ha defendido aquello de lo que todos los europeos hablan. Es decir, la autonomía estratégica y la soberanía europea. Pero lo curioso es que la mayoría de los líderes europeos reaccionaron hablando de los refugiados y del miedo a una nueva crisis migratoria, en lugar de decir lo que deberían decir y es, que esto defiende una mayor autonomía estratégica. Había dos mil quinientos soldados estadounidenses tratando de asegurar la estabilidad en Afganistán. Entre Francia y Gran Bretaña, sin contar con otros países, son capaces de desplegar 10 000 soldados en una fuerza de reacción rápida. ¿Por qué no hemos tenido una conversación europea sobre lo que podríamos haber hecho al respecto?", responde Timothy Garton Ash.

¿Significa este fracaso que la misión llevada a cabo durante 20 años por la OTAN resultó en vano?, interroga el reportero.

"Bueno, se trata de una derrota masiva y de una terrible traición a todas aquellas personas a las que hemos dicho que pueden tener una vida libre e igualitaria, en particular las mujeres y las niñas. Es una terrible traición. Es una gran derrota. Y, vuelven los terroristas. Sí, hay que decirlo. Son dos billones de dólares tirados a la basura. Es muy difícil ver las ventajas obtenidas en esta historia", declara el célebre historiador británico.

¿Podemos seguir exportando nuestras democracias occidentales a otras regiones del mundo o debemos dejar de hacerlo?, quiere saber el periodista.

"Bueno, no es desdeñable que toda una generación de afganos haya crecido conociendo una relativa libertad, sobre todo, más igualdad para las mujeres, posibilidades de educación y trabajo. Así que, francamente, no estoy dispuesto a decir que no debamos hacerlo en determinadas circunstancias. Pero hay que hacer una cosa o la otra. O entras ahí, te encargas de los individuos realmente malos y sales en 2003 o 2004 o dices que seguimos dentro a largo plazo, como hacemos en otros lugares en el extranjero. Creo que existe un fuerte argumento a favor del largo plazo. Si mantuviéramos cinco o diez mil soldados allí, otra generación de mujeres afganas podría haber tenido una vida mucho mejor", afirma el profesor de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford.

¿Cree que Occidente ha perdido credibilidad con este asunto?, pregunta Sándor Zsiros.

"De forma masiva, las embajadas estadounidenses, británicas, alemanas y francesas están cerradas. Las embajadas de Rusia y China siguen abiertas. ¿Hace falta decir más?", señala Timothy Garton Ash.

Hablemos de valores, ¿por qué no tenemos un entendimiento común en Europa sobre los valores fundamentales de la Unión Europea?, interroga el reportero.

"Creo que la Unión Europea, que incluyó los valores en el artículo dos de su tratado básico sin definirlos claramente, ha fijado ahora esos valores. Así que tenemos valores de la Unión Europea que están siendo violados en gran medida en países como Hungría y Polonia. Y creo que tenemos que defender esos valores" declara el escritor e historiador británico.

¿Cómo debemos defenderlos?, quiere saber el periodista.

Viktor Orbán tiene su pastel y se lo come. Está ganando las elecciones diciendo que hay que parar a Bruselas, haciendo campaña contra la Unión Europea, pero al mismo tiempo, recibiendo miles de millones de euros del dinero de los contribuyentes europeos. Por tanto, la clave de una respuesta eficaz es establecer un vínculo entre la Europa de los valores y la Europa del dinero. Y eso es lo que la Unión Europea no ha hecho hasta ahora", afirma el profesor de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford.

¿Qué opina? ¿Es razonable el intercambio de valores europeos por dinero?, pregunta Sándor Zsiros.

"Por supuesto que lo es. Resulta indignante tener un Estado miembro de la UE que, en mi opinión, ya no es una democracia, que ha destruido la libertad de los medios de comunicación, en el que no hay elecciones justas, son libres pero no justas, que ha echado a patadas a la mejor universidad de Europa Central y se ha entregado a una propaganda escandalosamente xenófoba. Pero que sigue recibiendo miles de millones de euros de fondos de la UE. Es un conjunto de cosas indignante", señala Timothy Garton Ash.

¿Cree que el antiliberalismo de Viktor Orbán es una amenaza real para la Unión Europea?, interroga el reportero.

"Sin duda alguna. Es uno de los más importantes. Hay que remontarse mucho para encontrar un período en el que un líder húngaro haya sido tan importante en la historia europea. Estamos en la Casa de la Historia Europea. Y él se ha convertido en el líder simbólico de la otra Europa. Se ha convertido en el líder de la Europa conservadora antiliberal, ligada al nacionalismo étnico, cristiana y socialmente conservadora. Y Matteo Salvini, Marine Le Pen, Nigel Farage, Geert Wilders están con él. Así que no solamente representa a un Estado miembro de tamaño medio de la Unión Europea. Representa, también, una tendencia muy importante en toda la Unión Europea", explica el escritor e historiador británico.

Millones de votantes están diciendo, en realidad, lo mismo que dice Viktor Orbán, que deberíamos recuperar la soberanía de Bruselas. Y esto podría ser un buen argumento para ese movimiento político. ¿Cree que Bruselas debería tomar parte en esta cuestión?, quiere saber el periodista.

"¿La cuestión de la soberanía?", declara el profesor de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford.

Sí, devolviendo parte de la soberanía a los Estados miembros, sugiere Sándor Zsiros.

"Contamos con la honesta estupidez de los británicos, que han dicho que quieren más soberanía y se han ido, y la deshonesta astucia de la Hungría de Viktor Orbán, que habla de tener más soberanía, pero se queda en la Unión Europea por todos los beneficios que se obtienen. Así que, en cierto modo, la estupidez de los británicos al abandonar la UE resulta más honesta", afirma señala Timothy Garton Ash.

¿Cree que Angela Merkel tendrá su propia página en los libros de historia?, interroga el reportero.

"¡Vaya! ¡Caramba! Se trata del periodo más extraordinario de liderazgo. Así que tendrá un capítulo entero, no solamente una página. Creo que el balance será mixto. Ella personifica la mejor Alemania que hemos contemplado: civilizada, moderada, liberal, femenina, en todos los sentidos de forma positiva. Pero ha habido muchos pecados de omisión, empezando por la falta de reacción decisiva ante la crisis de la eurozona, las reformas que no se han llevado a cabo ni en el interior ni en el exterior, la falta de una política exterior europea eficaz... La zona euro todavía no está totalmente asegurada, porque todo el mundo sigue diciendo que el fondo de recuperación es temporal. Así que sus sucesores tienen una gran lista de cosas por hacer", señala el escritor e historiador británico.

¿Cuál será su legado en términos de valores en la Unión Europea?, quiere saber el periodista.

Es una pregunta muy interesante porque, por supuesto, ella personifica de todas las maneras posibles los valores positivos, liberales, liberal conservadores, realmente europeos, incluyendo su respuesta inicial a la crisis de los refugiados. Por otro lado, si nos preguntamos por qué esos valores se han erosionado drásticamente en Hungría, la figura política europea, el político europeo occidental que mayor responsabilidad tiene es Angela Merkel, porque ella, como canciller de Alemania tenía el poder de detenerlo y no lo ha utilizado. Así que es un balance mixto", concluye el profesor de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford.