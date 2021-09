Joe Biden acude al rescate del Gobernador de California, Gavin Newsom

Joe Biden ha hecho su primera visita al Oeste como presidente de Estados Unidos para acudir al rescate del gobernador de California Gavin Newsom. Este martes se juega su continuidad en una consulta revocatoria convocada por la oposición republicana. Antes que Biden estuvo la vicepresidenta Kamala Harris... y es que lo que está en juego es mucho más que un cargo:

"Los ojos de la nación, esto no es una hipérbole, los ojos de la nación están en California, porque la decisión que tome no sólo va a tener un gran impacto en California, va a repercutir en todo el país. Y, francamente, no es una broma en todo el mundo", decía Biden ante cientos de simpatizantes demócratas en un acto celebrado en Long Beach.

El voto anticipado y los sondeos previos a la consulta auguran una ajustada victoria del No a la revocación, aunque tras un año y medio de pandemia todo es posible. Las restricciones para combatirla que aprobó el Gobernador fueron muy criticadas y aún hay muchas heridas abiertas:

- "Soy propietario de un pequeño negocio y en el último año se me consideró no esencial y me cerraron. En otros estados no se hizo. Así que me entusiasmó la idea y voté para revocar a Newsom", explica Neel Sodha, uno de los muchos votantes que ejercieron su derecho por anticipado.

- "Vine aquí hoy porque quiero que California no tenga una toma de posesión republicana. Estoy disgustada con algunos de los candidatos republicanos, y por lo que está pasando en nuestro país, así que quiero apoyar a Gavin Newsom. Y he votado que no", replicaba otra votante llamada Madeline Zoeller.

La primera pregunta de la consulta no deja lugar a interpretaciones: ¿Gavin Newsom deber ser revocado como Gobernador? Solo se puede contestar Sí o No. En la segunda, que solo será válida en caso de que el Sí obtuviera más de un 50% de los votos, hay una larga lista de candidatos de distintas ideologías para sustituirle. En el bando republicano destaca un tal Larry Elder, a quien Newsom a calificado de "clon de Donald Trump".