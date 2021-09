La canciller alemana saliente, Angela Merkel, es, con mucho, la más antigua entre los líderes actuales de la Unión Europea (UE). Ayudó a dirigir el bloque durante la crisis migratoria, la crisis del euro y la COVID-19. Pero, ¿cuál es su verdadero legado europeo?

Para hablar de ello me acompaña otro líder europeo de larga trayectoria, el expresidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Efi Koutsokosta, Euronews:

¿Puede compartir con nosotros algunos momentos memorables que nunca olvidará de los años que trabajaron juntos?

Jean-Claude Juncker, expresidente de la Comisión Europea:

"Es alguien con mucho humor, aunque en Alemania se la conoce como una persona con los pies en la tierra, seria. Siempre estaba imitando a sus colegas, incluyéndome a mí. Nunca me imitó delante de mí. Pero imitaba a Sarkozy, Trump y a otros de una manera maravillosa. Era una artista al hacerlo".

Efi Koutsokosta, Euronews:

Pero, ¿recuerda algún choque que pudo haber tenido durante todas estas crisis?

Jean-Claude Juncker, expresidente de la Comisión Europea:

"Bueno, tuve enfrentamientos con ella. Sí. Enfrentamientos, grandes disputas, principalmente en Grecia, porque los alemanes, su propio grupo parlamentario, la prensa alemana no respetaban la dignidad del pueblo griego. Y entonces le decía que Grecia era diferente de la visión que ella tenía de Grecia".

Efi Koutsokosta, Euronews:

¿Puede decir que la convenció?

Jean-Claude Juncker, expresidente de la Comisión Europea:

"No, lo intentaba. Tuve éxito junto con otros, principalmente el presidente francés, en ese momento, François Hollande. Y sí, su propio ministro de finanzas, Schauble, que era un buen amigo mío y, por cierto, era un tipo muy proeuropeo, quería excluir temporalmente a Grecia de la zona euro. Me opuse fuertemente a esa idea. Ella nunca compartió esa idea, pero nunca negó su utilidad. Pero al final, como siempre, lo puso en perspectiva, y pensó que esto podría llevarnos a aguas turbulentas con Italia y algunos otros".

Efi Koutsokosta, Euronews:

La está describiendo y es descrita, generalmente, como una política pragmática. Pero, ¿cuál fue para usted su mayor logro y cuál su mayor fracaso?

Jean-Claude Juncker, expresidente de la Comisión Europea:

"Creo que su mayor fracaso fue la desgana que mostró durante la crisis griega, debido a sus vacilaciones y su desgana, estábamos perdiendo tiempo. Grecia podría haber recibido ayuda antes".

Efi Koutsokosta, Euronews:

Aparte de Grecia, en general, ¿cuál fue su mayor logro? Y, por supuesto, la mayor parte de su legado, su legado europeo.

Jean-Claude Juncker, expresidente de la Comisión Europea:

"En mi opinión, su mayor logro fue el papel que desempeñó durante la crisis de los refugiados en agosto, septiembre de 2015. Estaba estrictamente en contra de la idea de cerrar la frontera alemana entre Austria, Tirol y Baviera, Alemania. Porque allí también su pensamiento era una perspectiva orientada a cómo abordar esta gran crisis, porque ella me dijo, la tuve al teléfono en agosto, el 15 de septiembre, todo el tiempo, y nos reuníamos muy a menudo, ella dijo: ‘cuál será la imagen de la Unión Europea hacia el mundo exterior y cuál será la imagen de Alemania ante el mundo si cerramos las fronteras, si ponemos al Ejército y policías en la frontera con Austria, rechazando a esta pobre gente’. Muchos de ellos venían de Siria, otros de Afganistán... venían de todas partes. Gente pobre, gente desesperada. Y lo estaba haciendo contra la mayoría de la opinión pública alemana y contra la mayoría en su propio grupo parlamentario, la CDU. Un líder es alguien que puede decir no a su propio campo".

Efi Koutsokosta, Euronews:

Entonces, es una líder...

Jean-Claude Juncker, expresidente de la Comisión Europea:

"Sí, es una líder. ¿Cuál es el legado de Merkel en Europa? El legado es que definitivamente ancló a Alemania en Europa. Dejó claro a los ciudadanos alemanes que Europa es parte de la 'razón de Estado' alemana, y ese es su mayor legado, porque después de ella, no habrá un canciller que no sea proeuropeo".

Efi Koutsokosta, Euronews:

Miremos hacia adelante. ¿Alemania mantendrá su liderazgo en Europa después de Merkel?

Jean-Claude Juncker, expresidente de la Comisión Europea:

"No hay liderazgo alemán en Europa. Esa es una visión alemana compartida por los griegos y por todos los demás, pero la Unión Europea nunca fue un grupo de países liderado por Alemania. Eso no es cierto. Pero Alemania tiene un papel importante: el país más grande, la economía más fuerte, el país con el mayor número de ciudadanos europeos. Por tanto, Alemania tiene que desempeñar su papel en el continente. Y Alemania está muy cerca de Europa central y oriental. Alemania tiene un papel que desempeñar independientemente de quien es el canciller. Pero ella lo hizo de una manera muy cuidadosa, tengo que decirlo, sabia e inteligente, porque escuchaba a todos los países, los países grandes, medianos o pequeños. Cuando fui primer ministro junto con ella, nunca me dio la impresión de que me estaba tratando como si fuera menos. No, no, no. Me daba la impresión de que yo era tan importante como el presidente de Estados Unidos".

Efi Koutsokosta, Euronews:

Para terminar, ¿cómo será Europa en los próximos años, en su opinión, en un escenario global que está cambiando?

Jean-Claude Juncker, expresidente de la Comisión Europea:

"El escenario global está cambiando, pero la Unión Europea no lo hace lo suficiente. No nos estamos adaptando al nuevo mundo futuro, el mundo de 2030 o 2040. Y creo que el papel internacional de la Unión Europea debe incrementarse, incluido el papel internacional del euro, nuestra moneda común. No deberíamos ser demasiado modestos, pero no deberíamos intentar sermonear al mundo entero. Es un vicio europeo. Cuando estamos en África o en Asia les estamos diciendo cómo hacer las cosas. No les gusta. Y no es el papel de Europa dar lecciones a los demás, sino predicar con el ejemplo".

Efi Koutsokosta, Euronews:

¿Tenemos líderes carismáticos para conducir el tren?

Jean-Claude Juncker, expresidente de la Comisión Europea:

"Deben demostrarlo".