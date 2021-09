Los jóvenes buscan estrategias para afrontar el cambio climático

Los jóvenes piden más contundencia contra el cambio climático. En Milán ha comenzado este martes la cumbre 'Juventud por el clima', donde participan 400 personas seleccionadas de 197 países

Allí ha tomado la palabra la activista sueca Greta Thunberg, que ha recordado que las emisiones siguen creciendo y ha ironizado sobre el compromiso de los políticos. "'No hay Planeta B, no hay Planeta bla... bla, bla, bla...' No se trata de un acto ecologista políticamente correcto abrazando conejitos o bla, bla, bla... 'Reconstruir mejor'... bla, bla, bla. 'Economía verde', bla, bla... Esto es todo lo que escuchamos de nuestros supuestos líderes. Palabras que suenan muy bien pero que hasta ahora no han llevado a ninguna acción".

Los participantes debatirán hasta este jueves sobre el papel de la juventud en la toma de decisiones sobre el cambio climático. "Para muchos de nosotros, reducir y evitar las emisiones de gases no es suficiente. No se puede adaptar a las culturas perdidas. No puedes adaptarte a las tradiciones perdidas. No puedes adaptarte a la pérdida de la Historia. No puedes adaptarte a la inanición", ha explicado la activista ugandesa Vanessa Nakate.

Tras esta cumbre, se celebrará también en Milánla Pre-Cop 26, antesala de la Conferenciade la ONU sobre el Cambio Climáticoque acogerá Glasgow. El sábado se reunirán en Italia delegaciones de 40 países que tomará buena nota de las propuestas de los jóvenes.