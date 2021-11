Desde Irak a la Unión Europea con parada en Bielorrusia

Pese a los peligros, muchos kurdos iraquíes sueñan con llegar a Europa.

La ciudad de Erbil, en la región de Kurdistán, en el norte de Irak, es uno de los puntos desde donde

llegan hasta la frontera con Polonia emigrantes que quieren entrar en la Unión Europea.

Unos tres mil kurdos han abandonado la región en los últimos tres meses. 1.600 se han volado a Bielorrusia con visados de turista gestionados por las agencias de viaje.

Detenciones arbitrarias, acoso a la oposición y además ausencia de oportunidades.

"Aquí no hay nada garantizado", explica el taxista iraquí Himen Gabriel, en la ciudad iraquí de Erbil, en la región del Kurdistán que ya no cree que tenga futuro en su país, asolado por la guerra, y afirma que está a punto de intentar llegar a Europa. No quiere decir si intentará entrar en la UE a través de la frontera entre Bielorrusia y Polonia, como otros miles de personas, pero está decidido a abandonar su hogar en Arbil, en la región del Kurdistán iraquí.

Himen, de 28 años, dice que no tiene perspectivas profesionales y culpa a los sistemas locales de clientelismo y enchufismo: _"Todos los jóvenes quieren justicia social y un futuro garantizado, pero aquí no hay nada garantizado. Por ejemplo, tengo cuatro hermanos, todos ellos licenciados universitarios, y por no pertenecer a partidos políticos, no tuvieron la oportunidad ingresar en el sector público." S_igue convencido de que incluso un viaje arduo y peligroso merece la pena, ante la perspectiva de "llevar una vida tranquila" en Europa.

En Bielorrusia, hasta cuatro mil emigrantes, muchos de ellos kurdos, se apiñan ahora en un campamento improvisado en un clima gélido.

Bielorrusia es también el destino inmediato de Hiwa Fariq Mohammed, un impresor de la ciudad de Solimania, en el Kurdistán oriental. Tras cuatro intentos infructuosos de llegar a Europa, dijo que seguirá intentándolo:"La razón de mi decisión de viajar fuera del Kurdistán y de Irak es porque no hay seguridad y sufrimos una situación económica difícil. Tomé la decisión de no quedarme en el país y tomar cualquier camino que me llevara a Europa, y ahora mi elección será pasar por Bielorrusia, pero quiero garantizar la llegada segura de mi familia a Europa sin ponerla en peligro."

Ajenos a todo lo que no sea tener la Unión Europea como meta, miles de iraquíes siguen preparando su viaje ajenos a la política bielorrusa t a las medidas de inmigración de la Unión Europea.