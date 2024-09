Euronews ha hablado con Margrethe Vestager. La vicepresidenta de la Unión Europea, titular de las carteras de Competencia y Digital, deja Bruselas tras casi diez años en la Comisión.

Es una de las caras más poderosas de la UE. La mujer conocida por imponer multas multimillonarias a los gigantes tecnológicos estadounidenses. La mujer a la que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump llamó “la mujer de los impuestos” : Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, que pronto dirá adiós a Bruselas tras casi diez años al frente de las políticas de competencia y digital.

PREGUNTA: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, desvelará en breve los nombres de los 27 candidatos que podrían convertirse en los próximos comisarios europeos. Al parecer, unas diez personas de las 27 son mujeres. Tras las elecciones europeas de junio, el Parlamento Europeo experimentó el mayor descenso porcentual de representación femenina desde las primeras elecciones directas de 1979. ¿Cómo reacciona ante este retroceso y qué le diría a von der Leyen?

RESPUESTA: Creo que, por desgracia, es un enmascaramiento de la falta de esfuerzos cuando se trata de la igualdad de oportunidades y el equilibrio de género. Ursula von der Leyen pidió algo completamente legítimo: “Denme dos candidatos, un hombre y una mujer. Así formaré mi comisión para que haya equilibrio de género y para que las personas tengan las competencias necesarias”.

Yo pienso que todo primer ministro diría "yo armo mi propio gobierno". Ella sólo pide dos personas para elegir. Y creo que es una verdadera lástima que los Estados miembros no cumplan con eso y no le den esta oportunidad de crear la mejor comisión posible, con equilibrio de género. Porque estábamos progresando. Estábamos mostrando visualmente que una comisión que es equilibrada en género es capaz de hacer un trabajo sin precedentes, como lo hicimos en este mandato bajo el liderazgo de Ursula von der Leyen.

Related Los Estados miembros no obedecen a Von der Leyen para que haya paridad de género en la Comisión

P: ¿Y por qué es importante que haya más mujeres? Acaba de responder a esta pregunta, pero ¿por qué?

R: En primer lugar, por ser un simple hecho de justicia. Que, por supuesto, ambos géneros deberían participar en el liderazgo. En segundo lugar, cuando se está en una situación tan desesperada como la nuestra, tenemos múltiples crisis. Tenemos cosas con las que lidiar: la crisis del coste de la vida, la política, la seguridad económica. Por supuesto que se debería aprovechar el talento de ambas mitades de la población y no centrarse sólo en la parte masculina. Necesitas todo el talento posible, y también necesitas diferentes experiencias de vida que se reflejen en la comisión. Y hay que mostrar a los chicos y chicas que así se ve liderazgo: Hombres y mujeres liderando juntos.

P: Si vemos las noticias ahora mismo: la extrema derecha está aumentando en todas partes en Europa. Lo hemos visto el domingo en Alemania con la AfD. Así que, ¿teme que, más gobiernos con la extrema derecha en el poder, porque esto es lo que estamos experimentando ahora, podrían socavar totalmente sus esfuerzos para regular la tecnología?

R: Lo bueno de dónde estamos ahora es que tenemos la legislación en vigor. Tenemos una legislación realmente sólida, tanto la Ley de Mercados Digitales, para garantizar que el mercado sea abierto y justo, como la Ley de Servicios Digitales, para garantizar que los servicios sean seguros al tiempo que se preserva la libertad de expresión. Y creo que el equilibrio importante es que se han mantenido.

Así que incluso si el gobierno puede ser hostil a algunos de los esfuerzos, al final del día es la ley. Y somos una unión construida sobre el Estado de derecho. Así que creo que será muy difícil desviar el rumbo que hemos tomado para asegurarnos de que los servicios digitales sean realmente un servicio y no algo a lo que uno se vuelve adicto, que hace la vida difícil o que se utiliza para socavar nuestra democracia.

P: Así que no teme, con la extrema derecha en el gobierno ahora mismo, no teme las consecuencias de lo que podría significar para la tecnología.

R: Bueno, por supuesto que si consiguen cambiar la legislación nacional, porque la DSA no dice “esto esté mal, esto está bien, esto se puede decir, esto no”. La Ley de Servicios Digitales dice que hay que tener el sistema en su lugar. Hay que asegurarse de que los servicios no sean perjudiciales.

Acabamos de tener la ida y vuelta con TikTok, donde presentaron lo que pensamos que puede ser un diseño perjudicial, y terminaron por no lanzar en Europa, ese diseño adictivo. Esas son las obligaciones. Pero cuando se trata de lo que es perjudicial, como fomentar el terrorismo, la violencia, recetas de bombas, el abuso infantil, contenido nocivo, discurso de odio, eso es algo que los estados miembros deben evaluar.

Y si un estado miembro, por supuesto, da marcha atrás y dice: "puedes decir lo que quieras sobre las minorías, puedes incitar a la gente a la violencia". Entonces, por supuesto, estamos en territorio desconocido. Porque lo que hemos hecho en la última década es progresar: prohibir el discurso de odio, asegurarnos de que las minorías puedan participar con seguridad. Pero al hacer eso como Estados miembros, por supuesto, ellos también lo pueden hacer retroceder.

P: Muchas de las grandes sentencias antimonopolio que lanzó, entre 2014 y 2019, fueron en realidad anuladas en los tribunales. Sabemos que hay una sentencia final que viene en su apelación en el caso de Apple. Y los comentaristas han dicho que usted tomó un papel menos prominente en el segundo mandato. ¿Qué balance hace de todo esto y qué aprendió exactamente de estos reveses?

R: Son situaciones muy diferentes. Debo decir que generalmente ganamos la mayoría de nuestros casos. Donde perdimos casos fue en los que temíamos que los Estados miembros hubieran hecho tratos de favor a algunas grandes empresas para que no tuvieran que pagar los impuestos que todos los demás tendrían que pagar. Y una de las razones por las que tuvimos muchos más casos de este tipo en el primer mandato fue, que queríamos ver cómo los tribunales evaluaban esto.

Y, por supuesto, paralelamente a los casos específicos de ayudas estatales con fines fiscales, hemos visto cómo los Estados miembros han cambiado su propia legislación para evitar lagunas jurídicas, para impedir una planificación fiscal agresiva. Y también hemos visto cómo la comunidad internacional tomaba medidas para establecer un nivel mínimo de imposición corporativa efectiva del 15% para compartir los ingresos, de modo que se paguen impuestos cuando realmente se obtengan ingresos.

Así que creo que hemos progresado. Pero, por supuesto, habría sido mejor para mí, ganar los casos. Pero cuando nos fijamos en los casos antimonopolio y los casos de cárteles, aquí, en gran medida, los tribunales confirman nuestro enfoque.

P: Volviendo a las normas de competencia, ya que este es su tema, hay un debate en este momento en Europa sobre las normas de competencia, la política de competencia. Y la necesidad puede ser para revisarlo, para reconsiderar, la forma en que se ocupa de sus propias políticas de competencia. ¿Cree que es posible alcanzar un equilibrio adecuado entre la protección del consumidor europeo, como han hecho durante muchos años, y el fortalecimiento de la industria europea? ¿Cómo ve este equilibrio?

R: Depende mucho de lo que entienda por fortaleza. Porque, por ejemplo, yo veo la fortaleza como tener otro proveedor para elegir si tu proveedor preferido te falla. Si un cliente te falla, tienes otros clientes a los que atender. Y eso es lo que te da la competencia. Que tienes muchos proveedores entre los que elegir, que tienes acceso al mercado donde hay muchos clientes a los que recurrir si te falla uno. Y yo creo que lo que hemos visto es que si eres realmente competitivo en el mercado global, es porque has ejercitado tu músculo competitivo en casa, porque todavía estás siendo desafiado.

ARCHIVO - Margrethe Vestager, Comisaria Europea para Europa en la Era Digital en Bruselas, miércoles 7 de octubre de 2020. Yves Herman/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

Creo que hay una serie de cosas que se pueden hacer para fortalecer las empresas. Creo que un buen ejemplo son los proyectos transfronterizos que llevamos a cabo. Tenemos hidrógeno en el extranjero, dos en baterías, dos en microelectrónica, uno en la nube, uno en salud. Es una inversión total en innovación de vanguardia de 100 mil millones de euros. El mismo tamaño que nuestro objetivo del proyecto de investigación sólo en sectores muy específicos, innovación de vanguardia. Y eso ayuda a las empresas europeas, a ser capaces de ofrecer lo que les estamos pidiendo. Y creo que es un buen uso de la financiación pública. Es un tipo de política industrial que ayuda al mercado a avanzar sin limitar la competencia.

Así que creo que es muy importante no ver esas dos cosas como contradicciones, sino ver la competencia como una de las cosas que realmente ayuda a la industria a ser competitiva en el mercado global.

P: ¿Cree que estas normas de competencia deberían reconsiderarse, revisarse?

R: Es realmente difícil responder en general. Porque hemos tomado las normas de competencia existentes, y luego hemos ampliado el ámbito de aplicación, no sólo para buscar el aumento de los precios, sino también la falta de innovación.

Por ejemplo, si dos empresas farmacéuticas quieren fusionarse, y existe el riesgo de que la más grande cierre la innovación en la más pequeña para proteger su liquidez, entonces, claro, nos preocupamos. Porque los consumidores no se beneficiarán de la innovación en este sector sanitario y los pacientes pueden salir perdiendo. Esas son normas antiguas existentes que seguimos presionando para que se utilicen de forma innovadora. Y eso, por supuesto, creo que es importante seguir haciéndolo.

Related Innovación e inversión para colocar el sistema sanitario de Catar a la vanguardia

P: Pero la DSA pide a la plataforma que elimine el contenido ilegal. ¿Qué pasa con los contenidos nocivos? Hablamos de sexismo, desinformación, discursos de odio. Sabemos que las definiciones pueden cambiar de un país a otro. ¿Qué hacemos con los contenidos nocivos?

R: Bueno, en primer lugar, creo que es muy importante darse cuenta de que tenemos diferentes culturas, también diferentes culturas políticas. Creo, por ejemplo, que en Dinamarca el debate es mucho más duro entre la gente que en Suecia, donde es muy civilizado. Y estas diferencias culturales se dan entre vecinos.

Así que es muy importante confiar en la estructura nacional. Y cuando se trata de contenidos nocivos, nos parece bien que haya un código de conducta, una especie de ley blanda para gestionar lo que de otro modo sería muy difícil. Por supuesto, al final, lo que pedimos es que se establezca un sistema para que se pueda hacer frente a ello, y luego serán los tribunales nacionales los que digan: “Bueno, esto sí es contenido nocivo, hay que ocuparse de ello. Y esto es tal vez robusto, tal vez a veces hiriente, pero es un debate político perfectamente legítimo.

P: La detención del director ejecutivo de Telegram, Pavel Durov, en Francia. Sabemos que no tiene nada que ver con la legislación europea. Pero ¿no cree que la aplicación legal contra las grandes empresas de tecnología, los fundadores, sólo puede funcionar si los jefes son personalmente responsables? ¿Piensa que deben estar situados al centro? Estoy hablando de Elon Musk.

R: Hay dos cuestiones diferentes en juego. Por un lado está nuestra legislación en materia de competencia, la Ley de Servicios, y por otro el Derecho penal. Y creo que uno debe considerar muy cuidadosamente si desea mezclar los dos. No creo que seríamos más eficaces si pudiéramos ir a por el director general de una determinada empresa.

Creo que es muy importante lo que hacemos aquí, donde tenemos, los casos que abrimos, las multas potenciales que podemos imponer. Y creo que la velocidad y los recursos que ponemos en esto, es en realidad la clave para producir el cambio que los ciudadanos están esperando. Porque esto es lo que se les ha prometido para sí mismos y para sus hijos que son menores.

P: El enfoque de la UE sobre la aplicación de la legislación digital ha sido similar al de la administración Biden en Estados Unidos. Pero, ¿cuál es el riesgo si, ya que sabemos que tenemos elecciones en los EE.UU. ahora, cuál es el riesgo de si la candidata demócrata Kamala Harris, pierde ante el candidato republicano Donald Trump? ¿No teme usted que este enfoque en los Estados Unidos se invertiría si gana Trump? ¿Y que Europa y América adopten caminos diferentes?

R: Me parece muy difícil de evaluar. Porque si vemos lo que dice Kamala Harris como candidata a la presidencia, está diciendo: "necesitamos que los precios sean asequibles. Necesitamos examinar el nivel de concentración, abordar la crisis del coste de la vida, que también es un hecho, por desgracia, en Estados Unidos".

Creo que se trata de un interés muy amplio, porque muchos votantes se enfrentan a precios cada vez más altos, y no entienden por qué los precios no bajan tan rápido como subieron. Así que hasta cierto punto, creo que podemos estar en una especie de movimiento bipartidista, porque la competencia leal sirve al votante en el papel de consumidor. Y eso no es realmente político. Eso es hacer frente a las quejas cotidianas de las personas que viven una vida en la que hay limitaciones a su presupuesto.

P: Hablemos de Inteligencia Artificial. La UE se ha centrado en la regulación, pero ¿por qué exactamente no hay “campeones europeos” cuando se trata de IA?

R: Bueno yo no estoy de acuerdo con usted, porque hablamos mucho de la ley de IA por buenas razones, ya que es una primicia mundial. Pero también tenemos el programa de inversión en IA. Así que enormes fondos, privados y públicos se destinan a la innovación en IA. Estamos en el proceso de permitir que las empresas más pequeñas utilicen nuestro sistema de ordenadores a hiperescala, ahora tenemos diez, que son lo último en tecnología a nivel mundial.

Utilizar eso para la formación de la IA tenemos por ejemplo, a la empresa francesa Mistral, que está absolutamente a la par con las demás. Y tenemos un montón de empresas que desarrollan IA que ponen en su maquinaria. Puede ser, equipo de salud, pueden ser coches, otros tipos de automoción, puede ser todo tipo de maquinaria productiva. Así que creo que el enfoque europeo es un poco diferente a lo que se ve en los Estados Unidos.

Pero no sólo podemos ponernos al día, sino que también podemos establecer una agenda para el uso de la IA, donde la gente pueda realmente confiar en la tecnología que se utiliza para servirles y no para controlarles. Y creo que ese es un enfoque europeo muy sólido a prueba de futuro.

Related Qué esperar de la entrada en vigor de la Ley de Inteligencia Artificial de la UE

P: Pero en la lista de los grandes gigantes actuales de la Inteligencia Artificial no hay ninguna empresa francesa o italiana. ¿Cómo explica esto?

R: Antes que nada, el juego no ha terminado todavía. Creo que aún queda mucho por hacer. Una de las cosas que tenemos que asegurar para que las empresas europeas de IA tengan una oportunidad justa, es que tengan acceso al capital. Si no tienes acceso al capital, no puedes ampliar tu negocio.

Es por esto que también estamos presionando para que haya más inversión pública y privada, con menos obstáculos para acceder a esa inversión, bajo el título de Capital Paciente para Necesidades Urgentes. Y ahí fuera hay capital intermedio que necesita, creo yo, el estímulo de la financiación pública para decir “compartiremos con ustedes parte del riesgo para estas enormes inversiones”. Y entonces, todo ese talento europeo puede tener una oportunidad justa, también para formar parte de la carrera de la IA.

P: Margrethe Vestager, pronto habrá una nueva comisión. ¿Cuál es su consejo para el comisario que le sustituirá?

R: Bueno yo soy abogada especializada en competencia. Me formé como economista, y he trabajado en política durante la mayor parte de mi vida. Y lo que traté de hacer fue no estar demasiado asustada o demasiado impresionada por todos los inteligentes abogados que me rodeaban, fue empujar por las cosas que me parecían realmente importantes.

El impulso está en el mercado, donde la tecnología está al servicio de los consumidores, y no al revés. Ese mercado debe ser abierto y contestable, porque si hablas un idioma que tú mismo puedes entender, entonces muy a menudo la gente también puede entenderlo, y te apoyarán en tus esfuerzos para asegurarte de que nosotros, en nuestro papel de consumidores, estamos bien servidos por el mercado.

P: Sé que esta pregunta se la han hecho muchas veces en los últimos meses, pero intentaré formularla de una forma que, en cierto modo, la haga un poco más especial. ¿Qué desea, después de dejar la comisión? ¿Cuál es su deseo? No estoy diciendo qué sigue para usted.

R: Esta bién, me gusta. Es una forma muy bonita de enmarcarlo. Por supuesto tenemos normas muy estrictas. Porque realmente no tenemos puertas giratorias. Hay una limitación de dos años, completamente justificada.

spero que mis ambiciones, en nombre de Europa, todavía puedan encontrar salidas. Soy ambiciosa y me apasiona que la gente tenga oportunidades en una sociedad cada vez más digitalizada. Creo que la política de este mundo es algo que debería animar a Europa a comprometerse mucho más con el mundo que nos rodea. Hay muchas cosas con las que me encantaría trabajar y lo espero con muchas ganas.