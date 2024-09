Von der Leyen afirmó que, sin sus esfuerzos, el próximo Colegio de Comisarios europeos habría estado dominado por hombres.

PUBLICIDAD

Ursula von der Leyen expresó este miércoles su exasperación después de que las capitales de la UE socavaran sus esfuerzos por garantizar un Colegio de Comisarios equilibrado en cuanto al género, encargado de dirigir la labor del poderoso brazo ejecutivo de la UE durante los próximos cinco años.

En una carta enviada en julio a los jefes de Estado y de Gobierno, la presidenta de la Comisión pedía explícitamente dos candidaturas, una masculina y otra femenina, para el cargo de comisario europeo.

Carta de Ursula von der Leyen /euronews

Una petición no atendida

Tan solo un Estado miembro, Bulgaria, ha atendido esa petición, que carecía de peso jurídico. Desde entonces, Von der Leyen ha entablado negociaciones con muchos Estados miembros más pequeños para que sustituyan a sus candidatos masculinos por mujeres. La lista de candidatos que aspiran a formar parte del equipo de Von der Leyen es de nueve mujeres y 17 hombres.

"A lo largo de toda mi vida política he luchado para que las mujeres accedan a puestos de decisión y liderazgo y mi experiencia es que si no lo pides, no lo consigues. No es algo natural. Por eso envié mi carta. Porque si no hubiera enviado esta carta, no habría habido gancho (...) para examinar el tema de la diversidad", declaró Von der Leyen en Bruselas.

Solo cuatro países presentaron mujeres

Von der Leyen pareció insinuar que sus esfuerzos fueron decisivos para garantizar las candidaturas femeninas de Bélgica, Portugal, Bulgaria y también Rumanía, país este último que el lunes cambió a su candidato masculino por la eurodiputada Roxana Minzatu.

Von der Leyen denunció la falta de candidatas, afirmando que sólo cuatro países -España, Suecia, Finlandia y Croacia- presentaron inicialmente a mujeres. A finales de junio, los líderes de la UE propusieron a Kaja Kallas, ex primera ministra de Estonia, para el cargo de alta representante de Asuntos Exteriores.

Si no hubiera enviado esta carta, ¿cuál habría sido el caso? Las propuestas iniciales, si nos fijamos en los nombres (...) además de la alta representante y yo para los 25 Estados miembros habrían sido cuatro mujeres y 21 hombres. Ursula von der Leyen Presidenta de la Comisión

Fuentes diplomáticas han declarado a 'Euronews' que Von der Leyen también ha intentado convencer a otros Estados miembros pequeños, como Eslovenia y Malta, para que retiren sus candidaturas masculinas y las sustituyan por mujeres. El Gobierno esloveno aseguró este martes que no se retractaría de su propuesta original, el expresidente del Tribunal de Cuentas, Tomaz Vesel.

El primer criterio es la competencia

Ni Vesel ni el candidato de Malta, Glenn Micallef, tienen experiencia en el Gobierno o en altos cargos diplomáticos.

El miércoles, Von der Leyen insistió en que haría de la competencia y la experiencia relevante un requisito previo para formar parte de su equipo: "El primer criterio es la competencia. La Comisión necesita competencia y competencia significa experiencia política de alto rango, experiencia ejecutiva -por ejemplo, ex primeros ministros, o ex ministros o viceministros- o al menos experiencia diplomática de alto rango o trabajo de alto rango en las instituciones europeas", explicó la jefa de la Comisión. "Esto es crucial y lo primero y más importante".

Von der Leyen también reconoció que, en algunos casos, los candidatos masculinos presentados por los países de la UE eran más competentes que la alternativa femenina, pero que en otros ocurría "al revés".

Actualmente está realizando entrevistas a los candidatos, y espera confirmar el reparto de carteras el 19 de septiembre. Todos los candidatos deben someterse a una audiencia ante las comisiones pertinentes del Parlamento Europeo y a una función de confirmación antes de ser investidos.