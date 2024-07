János Bóka: "Europa debe tener relaciones diplomáticas con Rusia"

Hungría acaba de asumir la presidencia de la Unión Europea. ¿Qué tipo de presidencia será? Se lo preguntamos al ministro húngaro de Asuntos Europeos.

La guerra en Ucrania, Rusia, China, el Estado de Derecho. Muchas cuestiones han estado dividiendo a Hungría del resto de la Unión Europea. Y Hungría acaba de asumir este mes de julio la presidencia de la Unión Europea. ¿Qué tipo de presidencia será? Hablamos con el ministro de Asuntos Europeos de Hungría, János Bóka.

PREGUNTA: Ministro János Bóka, bienvenido a 'Euronews'. ¿Es Rusia una amenaza existencial para los intereses de la Unión Europea, de Europa y para su seguridad? ¿O cree que hay intereses divergentes que pueden apaciguarse o resolverse por otros medios, como los diplomáticos y los políticos?

RESPUESTA: Creo que en una arquitectura de seguridad europea sostenible, Europa necesita tener algún tipo de relación con Rusia. De modo que si estamos dispuestos a construir una arquitectura de seguridad sostenible para las próximas décadas, hay que diseñar de algún modo la relación entre Europa y Rusia.

P: ¿Pero no cree que establecer líneas rojas claras con Rusia forma parte de la construcción de esta arquitectura de seguridad de la que usted habla?

R: Nosotros, al igual que todos los Estados miembros de la Unión Europea, creemos que debemos apoyar plenamente la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Creo que esto está fuera de toda duda. Y también creo que una arquitectura de seguridad sostenible no es posible sin comprometer a Rusia a través de canales diplomáticos con vistas a crear una arquitectura de seguridad sostenible para Europa. Y creo que todavía no hemos llegado a ese punto, pero creo que en algún momento habrá que crear los requisitos previos para este tipo de compromiso.

P: Pero, al mismo tiempo, hubo críticas procedentes de los socios de Hungría, socios de la UE y socios de la OTAN, por esta iniciativa tomada por Budapest, por el primer ministro, Viktor Orbán, de viajar tanto a Moscú como a Pekín. ¿Fue esta una iniciativa que se tomó como parte formal de la presidencia de la Unión Europea por parte de Hungría, o fue una iniciativa individual del primer ministro que no se discutió previamente con los socios?

R: Fue una iniciativa individual del primer ministro de Hungría. Ha dejado claro en varias ocasiones que no negocia en nombre de la Unión Europea porque no tiene la competencia ni el mandato para hacerlo. También dejó claro que su objetivo no es presentar soluciones ni tomar nuevas iniciativas, sino ir en misión de investigación y aclarar ciertas cuestiones. Y, después de cada reunión, informó al presidente del Consejo Europeo y a los jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea.

P: ¿Pero no cree que, por ejemplo, mostrar los vídeos de estos viajes con el logotipo de la presidencia húngara de la Unión Europea, especialmente después de lo que ocurrió hace dos días en Kiev con ese terrible bombardeo contra un hospital pediátrico fue un poco vergonzoso, tanto para Hungría como para la Unión Europea?

R: Los bombardeos de Kiev son horribles. Es terrible. Y creo que la pérdida de vidas humanas y los daños que se causaron y se sufrieron durante esta guerra son sólo para subrayar la importancia de la misión de paz del primer ministro de Hungría.

P: Sí, pero ¿no cree que es una forma de falta de respeto por parte del presidente Vladimir Putin? justo después de, digamos, 48 horas o tres días después de la reunión con el primer ministro de Hungría, desató un ataque muy duro contra la capital de Ucrania.

R: Bueno, no olvidemos que Rusia y Ucrania están en guerra. Y no espero que las partes que están llevando a cabo hostilidades activas se limiten. Lo que esperamos de estos viajes es proporcionar información y aportaciones adicionales al proceso de toma de decisiones de la Unión Europea, donde podremos encontrar un alto el fuego que permita llevar a cabo conversaciones de paz sustanciales.

P: ¿En qué se basa este alto el fuego?

R: Esto es lo que el primer ministro quería averiguar, ver si hay alguna voluntad por ambas partes y cómo las instituciones europeas podrían ayudar a encontrar una salida justa y sostenible a este conflicto militar.

P: Sí, pero sabemos que hay divergencias y diferencias entre Budapest y el resto de la Unión Europea a la hora de apoyar el armamento de Ucrania.

R: Creo que esta es la interpretación correcta: bastantes Estados miembros creen que nuestros objetivos estratégicos podrían alcanzarse por medios militares en el campo de batalla. La intención del primer ministro era proporcionar información y aclaraciones que pudieran alimentar estos debates.

El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, llega a un acto conmemorativo del 75 aniversario de la OTAN en Washington, el martes 9 de julio de 2024. Mark Schiefelbein/Copyright 2024 AP. All rights reserved

P: ¿No cree que existe una especie de incoherencia en el hecho de que el objetivo sea establecer una especie de arquitectura de seguridad permanente, como usted dice, sobre la base de una línea de fuego y de un conflicto congelado básicamente, en el corazón de Europa? ¿Es eso, lo que usted llama una arquitectura de seguridad permanente?

R: La configuración de una arquitectura de seguridad permanente no es responsabilidad de Hungría. Pero creo que todos estamos de acuerdo en que la existencia de hostilidades militares activas entre Rusia y Ucrania, no constituye una base sostenible para una futura arquitectura de seguridad en Europa. Hay que poner fin de alguna manera a este conflicto militar, lo que proporcionaría una base para el debate sobre la futura arquitectura de seguridad.

P: Los líderes de la OTAN han acordado suministrar a Ucrania nuevos sistemas de armamento. ¿Está usted de acuerdo?

R: Hungría tomó la decisión desde el principio de este conflicto de proporcionar una amplia gama de ayuda a Ucrania, incluida la ayuda humanitaria, incluido el suministro de energía y en una serie de áreas diferentes. Pero decidimos no proporcionar ayuda militar, directa o indirectamente, a Ucrania de forma que pudiera utilizarse para proyectar una fuerza letal.

P: Sí, pero está, digamos, en contradicción con la decisión del Consejo de proporcionar a Ucrania y, como usted ha dicho antes, el objetivo es dar a Ucrania las herramientas estratégicas para defenderse mediante el uso de la fuerza desde un punto de vista militar.

R: No veo ninguna contradicción fundamental. Lo que creo es que la decisión es proporcionar un amplio apoyo a Ucrania en consonancia con la política de seguridad y defensa y con el interés de todos y cada uno de los Estados miembros. Esta es la decisión, al menos, que ha tomado la Unión Europea. Y creo que también está en consonancia con los compromisos de la OTAN. Nunca hemos cuestionado el derecho de los Estados miembros a apoyar a Ucrania de otras maneras que nosotros.

P: Pero de todas formas están obstaculizando los suministros de armas a Ucrania.

R: Prestamos apoyo a Ucrania de acuerdo con nuestra estrategia y evaluación en materia de seguridad y defensa.

P: Así que ustedes tienen un concepto divergente de la seguridad cuando se trata de su país, lo cual es respetable y legítimo, por supuesto. Pero tenemos que decir que existe un concepto divergente de la seguridad, para Hungría, respecto a la OTAN y respecto a la Unión Europea, los demás socios.

R: Creo que es más exacto decir que los aliados en la OTAN y los socios en la Unión Europea tienen un campo de interpretación, que es la base para proporcionar apoyo a Ucrania, y Hungría está dentro de este campo de interpretación aceptado cuando se trata de seguridad y defensa en interés de Europa y de la alianza transatlántica.

P: ¿Van a seguir bloqueando el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz?

R: El Fondo Europeo de Apoyo a la Paz es una cuestión muy compleja. Y la cuestión no es si está bloqueado o no. La cuestión es cómo podría contribuir este Fondo de Apoyo a la Paz a promover los intereses de seguridad de la Unión Europea. Y hay una serie de cuestiones que están abiertas aquí, por ejemplo, el acuerdo entre los Estados miembros del G7 sobre la concesión de préstamos, que también podrían utilizarse para la compra de equipos militares y canalizarlos a través del Fondo de Apoyo a la Paz, abrir la serie de cuestiones relacionadas con el mismo fondo. Nuestra posición es que todas estas cuestiones deben ser aclaradas, y luego tomar finalmente una decisión política sobre el futuro de este Fondo en general.

P: El objetivo está claro, es si dar este dinero a los ucranianos para reembolsar el gasto militar o no. Ese es básicamente el dilema. Entonces,¿cuál es la complejidad aparte de la estructura y la redacción del Fondo de Apoyo a la Paz?

R: Creo que la complejidad y la falta de claridad estratégica sobre la función está bastante clara desde el principio. Recuerdo el primer debate, cuando se habló tentativamente de la cantidad de ayuda militar que debía proporcionarse a Ucrania, y luego esta suma ha ido aumentando constantemente y dando cifras y formas de financiación muy divergentes.

P: Usted también está en contra del uso de los activos congelados, de los beneficios procedentes de los activos congelados rusos. Y lo sigue estando. ¿No cree que después de los ataques que hemos visto recientemente en Kiev y en Ucrania es el momento de cambiar esta política?

R: La única duda que tenemos es si el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz es el mejor vehículo a través del cual se podría canalizar este dinero a Ucrania, esta es la duda que tenemos. Y también se refiere al futuro de este Fondo en general.

P: ¿Se llevará a cabo o no la presentación de la agenda 'Make Europe Great Again' por parte del primer ministro Viktor Orbán en el Parlamento Europeo?

R: Bueno, el primer ministro está dispuesto a ir al Parlamento Europeo en el momento que sea conveniente para el Parlamento Europeo. Todavía no hemos recibido la invitación. Pero si y cuando recibamos esta invitación, el primer ministro está listo y dispuesto a ir.

P: ¿Pero no cree que es un poco raro que no reciba esta invitación, que el gobierno que acaba de asumir la presidencia de la Unión Europea no haya recibido tal invitación del Parlamento Europeo? que por cierto, forma parte del protocolo.

R: Yo me abstendría de ver aquí ningún embrollo político. Lo que sé es que el Parlamento Europeo celebrará su primera sesión plenaria la semana que viene. Normalmente el Parlamento Europeo en el momento de la transición institucional tiene dos sesiones plenarias en julio. Y en este caso la invitación suele ser para la sesión plenaria del 2 de julio. Esta vez el Parlamento Europeo sólo tiene una sesión plenaria en julio.

P: Pero la presidencia húngara estaba prevista desde hace mucho tiempo.

R: Pero creo que esta pregunta debería hacerse al Parlamento Europeo. Creo que sólo se trata de una cuestión de calendario. Desde luego, no creo que el Parlamento Europeo no esté interesado en una cooperación sincera entre las instituciones durante la Presidencia húngara.

El político francés Jean-Paul Garraud, en el centro a la derecha, habla durante una rueda de prensa en el Parlamento Europeo en Bruselas, el lunes 8 de julio de 2024. Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

P: ¿Cree que este semestre será la ocasión para que Hungría resuelva estas cuestiones pendientes con la Unión Europea sobre el Estado de Derecho?

R: Yo he estado comprometido en nombre del gobierno húngaro desde 2018. En los diferentes procedimientos para cooperar con las instituciones y resolver las cuestiones y preocupaciones políticas pendientes, el Gobierno húngaro ha estado dispuesto a hacerlo de forma constructiva. Y el Gobierno húngaro sigue dispuesto a hacerlo durante, antes y después de la presidencia. No veo que la Presidencia tenga un impacto especial en este tipo de relación en los procedimientos.

P: Sí, pero es políticamente vergonzoso. ¿No está de acuerdo? El hecho de tener un asunto pendiente relativo al Estado de Derecho que está en el centro de los tratados de la Unión Europea.

R: Bueno, creo que la cuestión no es la vergüenza. La cuestión es por qué estamos en esta situación y si hay una salida política y técnica. Creo que hay una salida. En eso es en lo que ha estado trabajando el Gobierno húngaro en un espíritu de cooperación constructiva con las instituciones y eso es lo que seguiremos haciendo.

P: ¿Considera el artículo siete y la fuente del artículo siete, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, una especie de violación de la soberanía nacional de los países de la UE y de Hungría, por supuesto?

R: Cuando entramos en la Unión Europea evaluamos si los tratados eran compatibles con el sistema constitucional húngaro. Y esta evaluación se ha rehecho cuando adoptamos la ley fundamental de Hungría, que es la constitución del país ahora. Creo que no hay ningún conflicto constitucional fundamental o inherente entre la ley fundamental de Hungría y los tratados como tales. Por supuesto, las instituciones adoptan decisiones basadas en estos tratados. La cuestión de si existe un conflicto constitucional entre estas decisiones y la ley fundamental húngara, bueno, es algo que debe examinarse caso por caso.

P: ¿No teme la posible suspensión del derecho de voto en el Consejo?

R: ¿Tengo que tener miedo? No tengo miedo de esa decisión. No estoy...

P: ¿Preocupado?

R: De vez en cuando hay iniciativas o hay comunicación en este sentido. Espero que al final encontremos la manera de cooperar con los Estados miembros y las instituciones por los intereses comunes de Europa.

P: En cuanto a la ampliación, ¿comparte la opinión de la Unión Europea?

R: Creo que el planteamiento de la Unión Europea es que la ampliación es un proceso objetivo y basado en los méritos. Y esto lo suscribo plenamente.

P: Pero, ¿también para Ucrania como vía rápida, por ejemplo?

R: Bueno, la ampliación debería ser un proceso objetivo y basado en los méritos para todos.

P: Entonces, usted cree que básicamente el Sudeste de Europa, los Balcanes Occidentales, tienen la prioridad sobre Ucrania.

R: Nadie tiene la prioridad en un proceso basado en objetivos y méritos. Ese es el fondo del proceso objetivo y de méritos, que no hay prioridades políticas.

P: Pero ¿cree que la Unión Europea tiene capacidad para acoger a Ucrania? No se basa sólo en los méritos.

R: Esa es otra cuestión. Quiero decir, si me fijo en el tamaño, en la población, en la situación política y militar de Ucrania, sería muy difícil decir que Ucrania está ahora preparada para entrar en la Unión Europea, o que estamos en condiciones de decir por cualquier margen racional, cuándo Ucrania estará preparada para entrar en la Unión Europea.

P: En términos de capacidad por parte de la Unión Europea, es mucho más fácil abrir las puertas a los países de los Balcanes Occidentales.

R: Bueno, si miro el nivel de su preparación, si miro el impacto social y económico de la recesión, éste es considerablemente menor que el de Ucrania.

P: Y lo mismo ocurre con Serbia, a pesar de su no alineamiento con las sanciones de la UE a Rusia, por ejemplo.

R: Esa es una cuestión política. Y si hablo de que la ampliación es un proceso objetivo y basado en los méritos, eso significa también que la Unión Europea se ajusta al marco de negociación que adoptamos junto con los países candidatos. Y este marco de negociación establece claramente que los países deben estar plenamente alineados con la PESC en el momento de su adhesión. Así pues, cuando formulamos requisitos políticos para que se produzca la plena alineación, lo hacemos fuera del marco de las negociaciones.

El presidente Joe Biden habla durante la sesión inaugural de la Cumbre de la OTAN, el miércoles 10 de julio de 2024, en Washington. Evan Vucci/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

P: El núcleo de su agenda para estos seis meses es la competitividad. A los ojos de muchos países de la Unión Europea, especialmente el país más grande, la reindustrialización de Europa es el objetivo principal. Y detener la externalización y también la imposición de aranceles a la fabricación de China, especialmente cuando se trata del Pacto Verde, por ejemplo, las economías. Hungría tiene una posición diferente sobre esta cuestión.

R: No veo la diferencia. Lo que veo es un aumento de las inversiones chinas en Europa, lo que va en contra de la desindustrialización. Es la industrialización verde de Europa que hacemos en cooperación económica con China. Y también veo que ahora las cadenas de suministro de las empresas europeas y chinas son tan complejas y están tan entrelazadas que, al aumentar la inversión china en Europa, por ejemplo, en áreas en las que China es claramente el líder mundial en algunas industrias, incluida la tecnología verde, esto beneficia tanto a los sectores económicos europeos como a los chinos. Esto contribuye a la transición ecológica y a la reindustrialización de Europa. No veo una diferencia estratégica en los objetivos.

P: ¿Cree que fue un error firmar acuerdos de libre comercio con China para la Unión Europea? ¿Para algunos países de la Unión Europea?

R: Creo que, en gran medida, la prosperidad mundial de la que disfrutamos ahora, incluida la prosperidad europea, fue el resultado de la participación de China, incluida la adhesión de China a la OMC y el establecimiento de relaciones económicas y comerciales con China. Y, si desmantelamos esta relación, entonces la prosperidad global o el bienestar de Europa y también de otros socios económicos sentirán las consecuencias.