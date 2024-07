El ministro de Asuntos Europeos de Hungría, János Bóka, afirma a 'Euronews' que Europa necesita mantener "algún tipo de relación" con Moscú si quiere protegerse.

La Unión Europea debe comprometerse con Rusia si quiere construir una "arquitectura de seguridad sostenible", ha declarado el miércoles el ministro húngaro de Asuntos Europeos, János Bóka, en una entrevista con 'Euronews'.

"Si queremos construir una arquitectura de seguridad sostenible para las próximas décadas, de alguna manera hay que concebir la relación entre Europa y Rusia", dijo Bóka.

"Nosotros, al igual que todos los Estados miembros de la Unión Europea, creemos que tenemos que apoyar plenamente la soberanía y la integridad territorial de Ucrania", añadió. "Creo que esto está fuera de toda duda, pero también creo que una arquitectura de seguridad sostenible no es posible sin comprometer a Rusia por la vía diplomática".

El pasado viernes, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, provocó una reacción inmediata de los líderes de la UE cuando visitó por sorpresa al presidente ruso, Vladímir Putin, en Moscú como parte de lo que el primer ministro húngaro describe como su "Misión de Paz 3.0".

Bruselas no está contenta

La reunión con Putin vino justo después de un viaje a Ucrania para mantener conversaciones similares con el presidente Volodímir Zelenski.

El momento elegido para el viaje a Moscú, días después de que Budapest asumiera la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE, y el uso de la marca de la Presidencia de la UE en las comunicaciones relacionadas con la denominada "misión de paz" han despertado la ira de los líderes europeos.

El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, respondió mordazmente que "la Presidencia rotatoria de la UE no tiene mandato para entablar contactos con Rusia en nombre de la UE".

Se produjo días antes de que el mayor hospital infantil de Kiev fuera alcanzado en un ataque que, según un análisis de la ONU, fue causado por un misil ruso directo. Al menos dos personas murieron en el hospital y unas 50 resultaron heridas, entre ellas siete niños.

Preguntada sobre si los acercamientos de Hungría a Putin eran apropiados teniendo en cuenta las atrocidades cometidas por el Kremlin en Ucrania, Bóka respondió: "El bombardeo, es horrible, es terrible".

"Creo que la pérdida de vidas humanas y los daños que se han causado en esta guerra (...) no hacen más que subrayar la importancia de la misión de paz del primer ministro de Hungría", explicó.

Orbán estaba buscando un alto el fuego

En una carta dirigida a Michel y a los líderes de la UE, vista por la agencia de noticias alemana dpa, Orbán justificaba su viaje a Moscú por sus repercusiones económicas en el bloque de 27 países.

Orbán habría afirmado en la carta que Putin espera un rápido colapso del lado ucraniano en los próximos meses.

Bóka declaró a 'Euronews' que el viaje del primer ministro húngaro tenía como objetivo "averiguar si hay voluntad" por ambas partes de un alto el fuego y evaluar cómo las instituciones de la UE pueden ser "útiles" para mediar una salida del conflicto.

"Bastantes Estados miembros creen que nuestros objetivos estratégicos pueden alcanzarse por medios militares en el campo de batalla. La intención del primer ministro era proporcionar información adicional y aclaraciones que pudieran contribuir a estas discusiones", dijo Bóka, añadiendo que Orbán había informado confidencialmente tanto a Michel como a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE sobre el resultado de su viaje.

Zelenski ha dicho sistemáticamente que Ucrania no contemplará conversaciones con Moscú hasta que las fuerzas rusas abandonen todo el territorio ucraniano, incluida la ocupada Crimea.

El ministro también explicó que Hungría veía a China como un actor clave en las futuras conversaciones de paz, a pesar del papel de Pekín en permitir a Moscú eludir las sanciones occidentales suministrando componentes prohibidos al sector militar ruso.

La UE ya ha sancionado a empresas chinas porayudar al Kremlin a conseguir artículos letales prohibidos.

El retraso de la comparecencia ante la Eurocámara es "sólo una cuestión de agenda"

Orbán está dispuesto a dirigirse al recién elegido Parlamento Europeo para exponer sus prioridades para la Presidencia de la UE, marcada por el Gobierno húngaro bajo el lema "Hagamos a Europa grande de nuevo", dijo el ministro.

Es tradición que el líder del país que asume la Presidencia intervenga durante la primera sesión plenaria de su rotación, pero Orbán no ha sido invitado a la sesión inaugural en Estrasburgo, prevista para la próxima semana.

Dos fuentes familiarizadas con el asunto dijeron a 'Euronews' que el discurso de Orbán ante el hemiciclo había sido bloqueado intencionadamente por el Parlamento en medio del malestar por su viaje a Rusia y los continuos esfuerzos por descarrilar la ayuda de la UE a Kiev.

Pero Bóka descartó cualquier sugerencia de que Orbán hubiera sido excluido por motivos políticos, alegando que el hecho de que sólo se celebre una sesión plenaria este mes de julio hace factible retrasar el discurso del primer ministro.

"Yo no vería aquí ningún intríngulis político", explicó. "Creo que es completamente comprensible que para la primera sesión del Parlamento Europeo, cuando eligen a sus propios funcionarios y cuando eligen o no al presidente designado de la Comisión, está perfectamente claro que no tienen tiempo para esto".

"Creo que se trata sólo de una cuestión de calendario. Desde luego, no creo que el Parlamento Europeo no esté interesado en una cooperación sincera entre las instituciones durante la Presidencia húngara", añadió.

La entrevista completa se emitirá próximamente en el programa "Global Conversation" de Euronews.